A murit Constantin Gîrjoabă, fost jucător și antrenor la Farul Constanța. A făcut parte din „Generația Cangurilor“

Constantin Gârjoabă, fostul jucător, antrenor și președinte al Clubului Farul Constanța, a murit la vârsta de 59 de ani.

„Familia Farului este de astăzi mai săracă, după ce fostul jucător, antrenor și președinte al clubului nostru, Constantin Gîrjoabă, a decedat la vârsta de 59 de ani! A participat, alături de naționala României, la Campionatul Mondial U20 din Australia, unde "tricolorii" au obținut medaliile de bronz! Farul Constanța transmite condoleanțe familiei și putere de a depăși acest moment“, este anunțul postat de Farul Constanța pe pagina de Facebook.

Născut pe 18 iunie 1963, la Bucureşti, Constantin Gîrjoabă a început să joace fotbal la vârsta de şapte ani, la echipa Progresul. A făcut parte din loturile naţionale de juniori, s-a pregătit la Luceafărul şi a fost selecţionat la Campionatul European de juniori din 1980 şi la cel Mondial Under-20 din 1981.

În cariera sa de jucător au mai figurat echipele Sportul Studenţesc, FC Farul, Jiul Petroşani, Rapid Bucureşti şi Callatis Mangalia, formaţie unde a agăţat ghetele în cui. După ce s-a retras din activitatea competiţională, a rămas în fotbal, fiind atât antrenor, cât şi oficial.

„În Australia, am fost cel mai tânăr component al lotului. În timpul turneului, nu am apărat, fiind rezerva lui Lovas. Am rămas cu amintiri plăcute de la Mondial, atât sportive, cât şi în ce priveşte locurile şi oraşele vizitate. Printre altele, am fost la Melbourne, Sydney şi Adelaide. Ne-am întâlnit şi cu români stabiliţi în Australia, care ne-au invitat la masă şi ne-au făcut cadouri. Am făcut poze şi cu canguri“, povestea Gîrjoabă într-un interviu acordat publicației Ziua de Constanța.