„Regele“ Hagi, dezamăgit de un meci de la Cupa Mondială: „Parcă eram noi la Old Boys”

Gică Hagi a vorbit după meciul egal făcut la Voluntari de echipa lui, Farul, și despre jocurile de fotbal de la Campionatul mondial din Qatar.

Gică Hagi, antrenorul echipei Farul Constanța, spune că cel mai slab meci pe care l-a văzut la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar a fost Anglia-SUA, încheiat nedecis, 0-0.

„Credeți că există un meci slab la Mondial? Dacă ar fi, îl spun pe ăla slab. A fost acel 0-0, al Angliei. Cu cine? Cu Statele Unite. A fost cel mai slab meci de la Mondial! Așa am văzut eu. Nu înseamnă că e și adevărat. Parcă jucam noi, parcă eram la Old Boys. Așa am văzut eu. Poate am văzut greșit”, a comentat Hagi, potrivit gsp.

Hagi a lăudat însă nivelul calitativ al meciurilor de la acest campionat mondial și a afirmat că speră ca cel mai bun meci să fie chiar finala de duminică seara, dintre Argentina și Franța. „Probabil că cel mai bun meci va fi finala”, a spus Gică Hagi la conferința de presă.

"Cocoșul galic" va întâlni duminică naționala Argentinei cu Messi într-o formă fantastică. Va fi a 13-a dispută directă între cele două naționale. De asemenea, va fi o finală spectaculoasă cu o încărcătură emoțională foarte mare dat fiind faptul că de partea francezilor aceștia trebuie să joace pentru a-și păstra titlul, în timp ce pentru Messi este ultima șansă de a aduce un trofeu mondial naționalei sale, care așteaptă din 1986 să triumfe din nou.

La Campionatul Mondial Argentina și Franța se întâlnesc pentru a patra oară. Ultima dispută a fost câștigată de "cocoșul galic", în 2018, cu scorul de 4-3. Cele două naționale au câte două titluri mondiale cucerite de-a lungul istoriei. Finala poate decide și golgheterul competiției, Messi și Mbappe având câte 5 reușite.

Finala de la Campionatul Mondial din Qatar va avea loc duminică, de la ora 21:00.