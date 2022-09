Șofer român de TIR, amendat cu un milion de euro în Franța. „Cum să fii sigur că e vinovat?”

Un șofer român de TIR a fost condamnat, în Franța, la cinci ani de închisoare cu executare și la plata unei amenzi de aproape un milion de euro, după ce a fost prins că transporta droguri.

Un șofer român de camion a fost condamnat la o pedeapsă de cinci ani de închisoare cu executare și la plata unei amenzi de un milion de euro către Serviciul Vamal. Totodată, el va avea interdicție de intrare pe teritoriul francez timp de 10 ani, evident după ispășirea pedepsei, informează cotidianul francez La Depeche.

Decizia a fost luată săptămâna trecută de Tribunalul Penal din Cahors pentru deținerea și transportul unor substanțe interzise, în speță cannabis. Potrivit sursei citate, românul are inițialele numelui D. C., are 38 de ani și locuiește în România. El este proprietarul unei mici firme de transport de mărfuri.

Ce s-a întâmplat

Pe 11 iunie, camionul românului a fost oprit la Gignac, la un banal control, iar angajații serviciului vamal francez au găsit asupra sa droguri. Cannabisul era pus în saci negri de transport și era ascuns printre paleții de prosoape de hârtie pe care șoferul îi transporta pentru o rețea de hypermarketuri. În total, asupra lui au fost găsite nu mai puțin de 381 de kilograme de praf de cannabis.

Bărbatul a încercat să se disculpe și le-a spus anchetatorilor că marfa a fost încărcată în Portugalia și că nu a fost de față în acel moment. Potrivit declarațiilor sale, doi bărbați misterioși s-ar fi ocupat de toate aceste detalii, iar lui i-ar fi ordonat să rămână în cabină. Ulterior, camionul său ar fi fost însoțit de două BMW-uri, iar șoferul amenințat să nu se uite la marfă. Tot atunci, i s-ar fi cerut să meargă în Spania, iar apoi în Paris.

Ce s-a discutat la proces

Afirmațiile sale au fost însă contrazise de procurorul care s-a ocupar de acest caz. „Nu există niciun element în privința urmăritorilor, nicio explicație asupra persoanelor care îl amenință. Filmările nu găsesc decât două urme ale trecerii care indică trecerea a două BMW-uri. În 100% din cazurile similare, șoferul spune că nu știe ce marfă este în camionul lui”, a acuzat procurorul Rossi, potrivit sursei citate.

Avocatul lui D.C., Me Forget, de la Baroul Toulouse, a subliniat nevinovăția clientului său și faptul că mama și sora acestuia sunt prezente și au călătorit din România. „Nu vedem elemente care să-l acuze în acest dosar. Dacă el e țapul ispășitor perfect? El a înțeles ce i se întâmplă abia când a fost arestat la Gignac. Nu-l putem acuza, cum să fii sigur că e vinovat?”, a fost o parte din pledoaria apărătorului.

După deliberare, Curtea a pronunțat hotărârea: șoferul român a fost găsit vinovat, condamnat la cinci ani închisoare cu detenție continuă, plata unei amenzi de un milion de euro, precum și interdicția de a mai intra în următorii 10 ani pe teritoriul francez pe 10 ani. Totodată, i-a fost confiscat camionul și remorca în care transporta marfă, dar și cei 940 de euro găsiți în vehicul și bineînțeles, drogurile.

Decizia nu este însă definitivă, iar avocatul românului o va ataca.