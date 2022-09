Un șofer care transporta ilegal trufe de 100.000 de lei a fost reținut în Bacău. Ce răspuns arogant a dat

Un transport ilegal de trufe a fost interceptat în noaptea de miercuri spre joi, 14/15 septembrie, în Bacău. În urma controlului, șoferul nu a putut prezenta documentele legale necesare pentru preţioasa încărcătură.

După controlul maşinii, poliţiştii au descoperit 73 de kilograme de trufe în mai multe cutii frigorifice. Șoferul a susţinut în faţa poliţiştilor că a cumpărat trufele pentru consum propriu, nicidecum pentru vânzare. A spus că nu mai ştie de la cine le-a cumpărat şi nici câţi bani a plătit cu exactitate pentru ele.

„Am cumpărat-o pe bani marfa, nu am furat. Ca să cumpăr marfa să o mănânc, ce acte să am? Eu vreau să mănânc nişte trufe, ce acte să am? Care e problema de valoare? Dacă eu vreau să mănânc caviar, nu am voie pentru că este scump? Eu am foarte mulţi bani şi vreau să mănânc numai trufe, mă alimentez numai din trufe”, a declarat Costel Mariş, șoferul autovehiculului unde au fost găsite trufele, potrivit stirileprotv.ro.

Poliţiştii au cerut sprijinul pădurarilor din zonă şi au inventariat cantitatea de trufe la ocolul silvic.

„Din verificări s-a stabilit că la volan se afla un bărbat de 32 de ani din judeţul Maramureş care transporta circa 80 de kilograme de trufe fără a deţine documente legale. Cantitatea de trufe a fost ridicată în vederea stabilirii provenienţei”, a precizat Cătălina Păduraru, purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău.

„Este vorba despre un transport de trufe fără documente legale. Acestea au fost aduse la sediul de ocol în vederea confiscării, cântăriri şi dării în custodie către titularul de drept”, spune Codrin Plăcintă, reprezentant al ocolului silvic Traian.

Anumite specii de trufe ajung să coste şi până la 5.000 de euro kilogramul. Valoarea trufelor confiscate miercuri noapte depăşeşte 100.000 de lei şi după încheierea formalităţilor întreaga cantitate va ajunge la concesionarul legal al zonei din care au fost culese.