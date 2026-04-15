Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Șeful CJ Argeș susține că microbuzele electrice au fost cumpărate sub prețul altor județe și dă exemplul celui condus de Ilie Bolojan înainte să devină premier

Președintele Consiliului Județean Argeș, social-democratul Ion Mînzînă, afirmă că instituția pe care o conduce a achiziționat microbuze electrice pentru transportul elevilor la un preț mai mic decât cel plătit de alte administrații locale, inclusiv cea din Bihor, condusă la acel moment de actualul premier Ilie Bolojan.

Președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Mînzînă. FOTO: CJ Argeș

Potrivit acestuia, CJ Argeș a cumpărat 25 de microbuze la un preț de 213.375 de euro fiecare, iar din economiile realizate au fost achiziționate încă trei vehicule, la un cost mai redus.

„Am cumpărat 25 de microbuze la preţul de 213.375 euro/bucată şi, din economia realizată, am mai cumpărat încă 3 microbuze, la preţul de 196.442 euro/bucată. Microbuzele au ajuns inclusiv în localităţi cu primari PNL! Spre comparaţie, dau câteva exemple direct de la prietenii şi şefii Alinei Gorghiu: Ilie Bolojan a cumpărat la Oradea microbuze la un preţ de 218.000 euro/bucată, iar Hubert Tuma, la Ilfov, a achiziţionat microbuze la preţul de 214.130 euro/bucată”, a scris Mînzînă miercuri, pe Facebook.

Declarațiile vin în contextul în care Parchetul European a deschis o anchetă privind modul în care au fost realizate achizițiile de microbuze electrice pentru elevi. Liderul CJ Argeș susține însă că procedurile au fost respectate.

„Consiliul Județean Argeș a accesat, la fel ca toate județele din ţară, două programe finanțate din fonduri europene pentru achiziţionarea de microbuze electrice pentru elevi. (...) Toate achizițiile şi plățile efectuate în cadrul proiectului au fost verificate şi avizate de Coordonatorul de Reformă şi Investiții - Ministerul Educației, iar cheltuielile aferente au fost rambursate integral. Deci nu a existat nici măcar o suspiciune, darămite ceva ilegal. Au fost 3 ofertanți şi a fost aleasă oferta cu cel mai bun raport calitate-preț”, a mai transmis președintele CJ Argeș.

Anterior, reprezentanții PNL Argeș au atras atenția asupra unor posibile nereguli, invocând diferențe semnificative de preț față de reperele europene.

„Diferențele de preț sunt greu de ignorat: de la aproximativ 78.000 de euro, cât indică reperele europene, la peste 200.000 de euro pentru același tip de microbuz. În Argeș, aceste discrepanțe devin o problemă reală. Zeci de microbuze au fost cumpărate la preţuri mult peste media europeană, în timp ce unele comunități au așteptat ani de zile un mijloc de transport pentru elevi. Dar cel mai grav este altceva: în loc să ne bucurăm de microbuze cumpărate din fonduri europene, riscăm să rămânem cu anchete, condamnări, corecţii financiare şi, în final, fără microbuze”, au transmis liberalii într-un comunicat.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a confirmat că Parchetul European a început oficial investigațiile în acest caz. De altfel, încă din decembrie 2025, acesta anunța că va sesiza instituțiile competente, după ce au fost identificate probleme privind utilizarea fondurilor europene. Totodată, rezultatele verificărilor realizate de Corpul de Control au fost transmise către Departamentul pentru Lupta Antifraudă și Consiliul Concurenței.

La nivel național, au fost derulate 74 de proceduri de achiziție, organizate separat de autorități din 40 de județe.

Top articole

Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor. Comunitatea românească se teme de tensiuni: „Suntem un pic disperați”
digi24.ro
image
Orbán a plecat. Cine este următorul „perturbator-șef” al UE? Lista liderilor care pot bloca Bruxelles-ul
stirileprotv.ro
image
Cresc pensiile cu 700 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine sunt pensionarii români care se vor bucura de această majorare
gandul.ro
image
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
mediafax.ro
image
De ce plătesc românii mai mult la curent: producem ieftin, plătim scump. Proiectul întârziat 15 ani care ne golește buzunarele
fanatik.ro
image
Un consilier român din Italia se teme de consecințele pe care le va avea uciderea lui Giacomo Bongiorni de către 3 tineri români: „E inevitabil”
libertatea.ro
image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
La o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
gsp.ro
image
Iran, surpriză de proporții: "Cu voia lui Dumnezeu, asta vom face!"
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
”Portofelul” lui Orban. Magyar: ”Nu poate scrie, nu poate citi, dar a ajuns de cinci ori mai bogat decât familia regală britanică”
antena3.ro
image
Scenarii înainte de votul PSD privind ieșirea de la guvernare. "Grindeanu și Bolojan au nevoie unul de altul"
observatornews.ro
image
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
cancan.ro
image
Cheltuielile unui pensionar cu 3.200 lei pensie. Mâncare: 1.100 lei, haine: 200, facturi: 550. Lista completă
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Planta care revine în atenţia agricultorilor. Producţia va creşte cu peste 60% anul acesta în România. Are multe avantaje
playtech.ro
image
Cât costă, de fapt, să vezi semifinala UCL de la Paris. Transport, cazare și bilete la meci. PSG își așteaptă adversara – Bayern Munchen sau Real Madrid
fanatik.ro
image
Când se va putea circula neîntrerupt din Ploiești până la Pașcani pe A7. Situația la zi a Autostrăzii Moldovei
ziare.com
image
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Ce impact va avea asupra prețului la pompă redeschiderea Petrotel. Chisăliță: Nu se poate folosi orice tip de țiței
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine zilnic la instituție cu un Lamborghini Urus de 300.000 de euro FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Cum se mai simte Laurette și ce a făcut de Paște. Sexy vedeta este pregătită pentru o nouă intervenție chirurgicală. „Au fost momente în care frica m-a paralizat”
click.ro
image
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un tip dintr-un minister! Nu te-a mai vrut!”. Mâine, cei doi au un nou termen de judecată!
click.ro
image
Tensiuni între Casa Albă și Vatican. JD Vance, mesaj ferm către Papa Leon în plin conflict cu Donald Trump: „Să fie atent când vorbește despre teologie”
click.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton
okmagazine.ro
Nicole Kidman foto Profimedia jpg
Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost pe sufletul meu”. Secrete de la filmările noului spin-off „Destine cu parfum de lavandă”
Acest fel de a scrie anunță boala Parkinson