Șeful CJ Argeș susține că microbuzele electrice au fost cumpărate sub prețul altor județe și dă exemplul celui condus de Ilie Bolojan înainte să devină premier

Președintele Consiliului Județean Argeș, social-democratul Ion Mînzînă, afirmă că instituția pe care o conduce a achiziționat microbuze electrice pentru transportul elevilor la un preț mai mic decât cel plătit de alte administrații locale, inclusiv cea din Bihor, condusă la acel moment de actualul premier Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, CJ Argeș a cumpărat 25 de microbuze la un preț de 213.375 de euro fiecare, iar din economiile realizate au fost achiziționate încă trei vehicule, la un cost mai redus.

„Am cumpărat 25 de microbuze la preţul de 213.375 euro/bucată şi, din economia realizată, am mai cumpărat încă 3 microbuze, la preţul de 196.442 euro/bucată. Microbuzele au ajuns inclusiv în localităţi cu primari PNL! Spre comparaţie, dau câteva exemple direct de la prietenii şi şefii Alinei Gorghiu: Ilie Bolojan a cumpărat la Oradea microbuze la un preţ de 218.000 euro/bucată, iar Hubert Tuma, la Ilfov, a achiziţionat microbuze la preţul de 214.130 euro/bucată”, a scris Mînzînă miercuri, pe Facebook.

Declarațiile vin în contextul în care Parchetul European a deschis o anchetă privind modul în care au fost realizate achizițiile de microbuze electrice pentru elevi. Liderul CJ Argeș susține însă că procedurile au fost respectate.

„Consiliul Județean Argeș a accesat, la fel ca toate județele din ţară, două programe finanțate din fonduri europene pentru achiziţionarea de microbuze electrice pentru elevi. (...) Toate achizițiile şi plățile efectuate în cadrul proiectului au fost verificate şi avizate de Coordonatorul de Reformă şi Investiții - Ministerul Educației, iar cheltuielile aferente au fost rambursate integral. Deci nu a existat nici măcar o suspiciune, darămite ceva ilegal. Au fost 3 ofertanți şi a fost aleasă oferta cu cel mai bun raport calitate-preț”, a mai transmis președintele CJ Argeș.

Anterior, reprezentanții PNL Argeș au atras atenția asupra unor posibile nereguli, invocând diferențe semnificative de preț față de reperele europene.

„Diferențele de preț sunt greu de ignorat: de la aproximativ 78.000 de euro, cât indică reperele europene, la peste 200.000 de euro pentru același tip de microbuz. În Argeș, aceste discrepanțe devin o problemă reală. Zeci de microbuze au fost cumpărate la preţuri mult peste media europeană, în timp ce unele comunități au așteptat ani de zile un mijloc de transport pentru elevi. Dar cel mai grav este altceva: în loc să ne bucurăm de microbuze cumpărate din fonduri europene, riscăm să rămânem cu anchete, condamnări, corecţii financiare şi, în final, fără microbuze”, au transmis liberalii într-un comunicat.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a confirmat că Parchetul European a început oficial investigațiile în acest caz. De altfel, încă din decembrie 2025, acesta anunța că va sesiza instituțiile competente, după ce au fost identificate probleme privind utilizarea fondurilor europene. Totodată, rezultatele verificărilor realizate de Corpul de Control au fost transmise către Departamentul pentru Lupta Antifraudă și Consiliul Concurenței.

La nivel național, au fost derulate 74 de proceduri de achiziție, organizate separat de autorități din 40 de județe.