Orașul din România care introduce trotinete electrice cu „autopilot”: încetinesc lângă școli și se opresc în zone pietonale

La Cluj-Napoca, autoritățile testează un sistem inovator prin care trotinetele electrice vor respecta automat regulile de circulație, fără intervenția utilizatorului. Proiectul vizează creșterea siguranței în trafic, în contextul în care aproape 3.000 de persoane au ajuns anul trecut la spital după accidente cu trotinete, potrivit știrilor ProTV.

Trotinetele electrice cu „autopilot” vor reduce viteza în apropierea școlilor până la 10 km/h, iar în parcuri și zone pietonale accesul va fi blocat complet. Dispozitivul se va opri automat dacă utilizatorul încearcă să pătrundă într-o zonă restricționată.

Proiectul vine după ce, anul trecut, aproape 3.000 de oameni au ajuns la spital în urma unor accidente cu trotinete (în general, electrice).

„Sunt foarte greu de manevrat și prind viteze foarte mari. Majoritatea prietenilor au avut evenimente neplăcute”, a explicat cineva.

Sistemul testat la Cluj transmite regulile direct către trotinetă, care reacționează automat. Dacă utilizatorul se apropie de o școală, trotineta va detecta zona cu limită de viteză și va încetini singură până la 10 km/h, iar ar într-o zonă pietonală se va opri complet, potrivit sursei citate.

După discuțiile cu operatorii, măsurile vor fi implementate inițial pe aproximativ 900 de trotinete.

Proceduri pentru a identifica persoanele care nu sunt capabile să conducă aceste trotinete

Autoritățile urmăresc să reducă și riscurile asociate consumului de alcool sau substanțe interzise. Astfel, înainte de închiriere, utilizatorii vor trebui să treacă un test rapid în aplicație.

„O să fie câteva proceduri pentru a identifica persoanele care nu sunt capabile să conducă acest mijloc alternativ, va fi un puzzle care va trebui completat într-un timp relativ scurt”, a explicat Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca.

Noile reguli ar urma să fie aplicate până la finalul lunii iunie.