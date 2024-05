Nou cutremur în industria IT. Gameloft a concediat toți angajații din Cluj-Napoca

Gameloft, unul dintre cei mai mari producători de jocuri video din lume, a anunțat că renunță la filiala din Cluj. Criza internațională din domeniul IT se simte din ce în ce mai mult și în România. în contextul în care lunile trecute, NTT Data a fost nevoită să recurgă la concedieri.

Peste 684 de disponibilizări în industria IT se fac în SUA în fiecare zi, se arată într-un raport al Romanian Economic Monitor (REM), o platformă de cercetare din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB). Doar în acest an, au fost concediați peste 50.000 de angajați din domeniul tehnologiei.

„Există o tendință îngrijorătoare de încetinire a ritmului de angajare în IT-ul românesc” – se arată într-un studiu al cercetătorilor Universității Babeș-Bolyai. În SUA, companiile continuă valul de disponibilizări în contextul dezvoltării inteligenței artificiale (AI).

Gameloft, una dintre cele mai mari companii care produce jocuri video, a anunțat, zilele trecute, desființarea filialei din Cluj. Vor fi concediate 136 de persoane.

„În ultimele luni, în lumina condițiilor de piață dificile și în continuă schimbare, Gameloft și-a revizuit capacitățile de producție și a analizat posibilitățile de a-și eficientiza operațiunile. Din păcate, asta ne face să anunțăm astăzi închiderea filialei noastre din Cluj și să concediem toți angajații” - a transmis Alexandre de Rochefort, CEO Gameloft, angajaților de la Cluj, conform site-ului dorusupeala.ro, care a anunțat prima dată concedierile.

„Fiți siguri că această decizie nu a fost luată cu ușurință și înțelegem pe deplin impactul pe care îl va avea asupra fiecăruia dintre voi. Biroul se va închide până la sfârșitul lunii iulie și până atunci, vom lucra cu toți, de la caz la caz, pentru a găsi cea mai bună modalitate de a vă gestiona situația. Vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru contribuția dumneavoastră la Gameloft de-a lungul anilor și vă doresc tot ce este mai bun pentru viitor”, a încheiat CEO-ul companiei.

„Pentru mulți o să fie foarte greu să ne găsim joburi”

Sursa citată a publicat inițial informația pe care a obținut-o de la un angajat al companiei: „În calitate de angajat la firma Gameloft Cluj, am vrut doar să vă dau de știre că pe data 13 mai 2024, în urma unui meeting intern cu toți angajații de la studioul din Cluj-Napoca, am fost anunțați că studioul se va închide definitiv, la decizia sediului central și Vivendi.”

El a susținut că pe data de 10 iunie 2024 angajații vor primi preavizele, iar pe data de 10 iulie 2024 va fi ultima zi de lucru pentru peste 200 de angajați.

„Vă scriu acest articol deoarece pentru mulți o să fie foarte greu să ne găsim joburi, din moment ce acum 1 an s-au făcut angajări masive și mulți nici măcar 1 an nu au în firmă. Meritam ca celelalte companii să știe că nu plecăm de bună voie, ci studioul se închide”, a mai precizat angajatul.

Răspunsul oficial al companiei

Un alt angajat a precizat că a aflat că Gameloft intenționează să renunțe integral la biroul său din România și să mute întreaga activitate derulată aici către Asia. „Astfel că, în perioada următoare, este foarte posibil ca și biroul din București al Gameloft să fie închis”, a mai spus acesta. Nu există o conformare oficială a acestui scenariu.

Răspunsul oficial al companiei Gameloft a fost următorul: „La nivel de companie trebuie să reevaluăm în mod constant capacitățile noastre de producție. După o analiză atentă și răspunzând condițiilor unei piețe în continuă schimbare, a devenit necesar să implementăm o reducere a forței de muncă. Din păcate, acest lucru ne aduce în situația de a închide punctul nostru de lucru din Cluj și de a ne despărți de cei 136 de angajați.”

Ce se va întâmpla cu piața IT din România

Expertul în HR Doru Șupeală a arăta că după vestea închiderii biroului Gameloft de la Cluj a primit un val de mesaje de la angajați ai altor companii din sectorul IT și Tehnologie din România.

„Foarte mulți dintre cei care mi-au scris se plâng de faptul că sunt concediați abuziv sau, și mai rău, sunt presați psihologic să își dea demisia, pentru ca firmele să nu fie obligate să le plătească salarii compensatorii”, a precizat el.

Șupeală a precizat și numele unei multinaționale unde s-ar derula un proces de concedieri, informație neconfirmată încă: este vorba despre Atos Global Delivery Center România, o firmă multinațională de servicii de tehnologie digitală, specializată în aplicații pentru domeniul militar și industria aeronautică.

Romanian Economic Monitor a arătat în raportul citat că „ritmul de creștere a numărului de angajați în sectorul IT din România încetinește semnificativ.”

Conform estimărilor cercetătorilor clujeni, evoluția efectivului de salariați în domeniul IT din România va putea ajunge la o stagnare sau ar putea să aibă chiar o scădere ușoară în 2024.

Raportul arată că vom asista și la o reconfigurare a pieței în care companiile IT vor trebui să treacă de la proiectele de outsourcing la crearea de inovații proprii, proces început deja de mai mulți jucători importanți din acest sector.

Cercetătorii de la UBB susțin că în ciuda știrilor controversate privind reducerea personalului la mai multe companii importante de pe piața IT autohtonă, „considerăm că, mai ales în contextul în care companiile se vor reorienta spre proiecte inovatoare proprii, industria IT din România va continua per ansamblu pe o traiectorie de dezvoltare în continuare.”

În ciuda contextului international și a tendinței îngrijorătoare de stagnare a ritmului de angajare în IT-ul românesc, cercetătorii clujeni susțin că sunt mici șanse ca salariile programatorilor români să scadă.