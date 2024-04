Previziuni pentru super-salariile IT din România. Ce spun experții despre criza globală care duce la concedieri uriașe în SUA

În ciuda contextului international și a tendinței îngrijorătoare de stagnare a ritmului de angajare în IT-ul românesc, cercetătorii clujeni susțin că sunt mici șanse ca salariile programatorilor români să scadă.

Cercetătorii de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, din cadrul platformei Romanian Economic Monitor, au publicat, zilele trecute, un raport în care se arată că în contextul internațional în care în SUA sunt concediați 684 de IT-iști pe zi, există o tendință îngrijorătoare de încetinire a ritmului de angajare în IT-ul românesc.

Universitarii au mai remarcat că salariile din domeniul IT din România sunt mai mult decât duble față de media națională, fiind considerate ridicate chiar și în comparație cu alte țări din regiune.

În plus, în condițiile cererii foarte mari de specialiști din România, s-a ajuns la o creștere semnificativă a salariilor în IT, deși o parte din personal se afla pe „bench”, adică nu era implicat în proiectele companiei pentru anumite perioade de timp, arată Romanian Economic Monitor.

În aceste condiții, „Adevărul” l-a întrebat pe cercetătorul dr. Rácz Béla-Gergely, de la Romanian Economic Monitor, ce se va întâmpla cu salariile IT-iștilor români.

El susține că este puțin probabil ca salariile să scadă în termini nominali. „Considerăm că salariile medii în IT vor crește totuși mai lent decât în alte sectoare economice, mai ales în cazul în care structura angajaților din acest sector nu se va schimba. Dacă însă concedierile se aplică angajaților cu salarii mai mici, o creștere semnificativă a salariului mediu în sectorul IT este posibilă în continuare”, a explicat Rácz.

„Disponibilizările nu s-au aplicat neapărat angajaților cu salarii mari”

Există, conform cercetătorului, cel puțin două motive importante pentru această evoluție:

„Pe de o parte, disponibilizările de până acum (și cele care vor urma) nu s-au aplicat neapărat angajaților cu salarii mari, așa că se poate chiar întâmpla ca, odată cu raționalizarea dimensiunii forței de muncă și reducerea personalului în rândul angajaților cu salarii mai mici, salariile medii în IT să continue să crească”.

Pe de altă parte, deși inflația a scăzut semnificativ în ultima perioadă, ea este încă relativ ridicată (momentan România are cea mai mare rată anuală a inflației din întreaga UE), respectiv există un deficit mare de forță de muncă pe alte piețe.

„Acești doi factori împing salariul mediu în sus pe ansamblul economiei naționale”, consideră specialistul.

IT-ul românesc trebuie să trecă de la outsourcing la inovație

Raportul Romanian Economic Monitor arată că vom asista și la o reconfigurare a pieței, în care companiile IT vor trebui să treacă de la proiectele de outsourcing la crearea de inovații proprii, proces început deja de mai mulți jucători importanți din acest sector.

Racz a fost întrebat cât de fezabil este pentru firmele mici, de până în 10 angajați, să renunțe la outsourcing și să se apuce de inovație.

„Companiile IT mai mici oferă adesea servicii cu care au deservit alte companii mici și mijlocii (de ex., dezvoltare site-uri web, securitate IT), așa că situația lor depinde mai puțin de tendințele internaționale. De obicei, companiile mai mari s-au ocupat de majoritatea proiectelor de tip outsourcing, companii care în contextul actual ar putea să-și schimbe modelul de afaceri înspre realizarea de inovații proprii, întrucât au atât resursele financiare, cât și cunoștințele necesare pentru această tranziție”, a explicat expertul.

Racz consideră că ajutoarele sau programele de sprijin din partea Statului nu reprezintă principalul factor care poate ajuta companiile IT să facă această trecere spre inovare cu o valoare adăugată mai ridicată.

„Desigur este important ca programele guvernamentale, de exemplu cele bazate pe fonduri europene, să susțină primordial activitățile de inovare și digitalizare, dar în acest caz însăși procesele de piață liberă vor obliga aceste companii să-și regândească modul lor de funcționare pentru a rămâne competitivi pe piața locală și cea globală”, a concluzionat el.