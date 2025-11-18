Bărbatul care și-a congelat soția moartă stârnește controverse după ce a recunoscut că se întâlnește cu o nouă parteneră

Un chinez care și-a congelat criogenic soția moartă a stârnit o dezbatere morală online după ce presa chineză a dezvăluit că acesta se întâlnea cu o nouă iubită în timp ce fosta sa parteneră zăcea conservată în azot lichid.

Ca semn al devotamentului său, Gui Junmin a decis să congeleze corpul soției sale, Zhan Wenlian, după ce aceasta a murit de cancer pulmonar în 2017, la vârsta de 49 de ani, devenind astfel prima persoană conservată criogenic din China, scrie BBC.

Însă, după ce un interviu din noiembrie a dezvăluit că acesta se întâlnea cu o altă parteneră din 2020, rețelele de socializare chineze au fost sfâșiate de situația dificilă a domnului Junmin.

În timp ce unii au întrebat de ce bărbatul în vârstă de 57 de ani nu a „renunțat pur și simplu”, un alt comentator a remarcat că acesta părea „foarte devotat sieși”.

După ce medicii i-au dat lui Zhan Wenlian câteva luni de viață, Gui Junmin a decis să recurgă la criogenie - care nu este dovedită științific - pentru a-i păstra corpul după moarte.

După decesul acesteia, el a semnat un acord pe 30 de ani pentru a păstra corpul înghețat al soției sale cu Institutul de Cercetare pentru Științele Vieții Shandong Yinfeng.

De atunci, corpul lui Zhan a fost depozitat într-un container de 2 000 de litri la institut, într-o cuvă de azot lichid la -190C.

O relație „utilitară”

Ziarul chinez Southern Weekly a dezvăluit că, deși Junmin a trăit singur timp de doi ani după procedură, în 2020 a început să se întâlnească din nou, deși soția sa a rămas în crioconservare.

Acesta a declarat ziarului că un atac sever de gută care l-a lăsat în imposibilitatea de a se mișca timp de două zile a început să îl facă să se răzgândească cu privire la beneficiile de a trăi singur.

La scurt timp după aceea, a început să se întâlnească cu partenera sa actuală, Wang Chunxia, deși Junmin a sugerat ziarului că dragostea era doar "utilitară" și că ea nu i-a "intrat" în inimă.

Reacționând la știri, unii comentatori de pe site-ul chinez de socializare Weibo și-au arătat simpatia față de situația dificilă a lui Junmin, subliniind cât timp a trecut de când soția sa a fost plasată în camera criogenică.

Unii au considerat că a sosit momentul ca acesta să se despartă de fosta sa soție înghețată, adăugând că ar trebui "să lase cei plecați... să se odihnească în pace".

Dar alții au sugerat că el a acționat în mod egoist doar pentru "a-și satisface nevoile emoționale", cu o postare întrebând "Ar fi Zhan de acord cu asta? Este corect față de Wang?".