Meciul CFR Cluj - Rapid suplimentează liniile de transport în comun din Cluj-Napoca

Noi linii de transport în comun sunt introduse vineri, 20 martie, de la stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, unde are loc partida de fotbal CFR Cluj-Rapid.

Meciul este programat să înceapă la 21.45, iar cursele sunt introduse începând cu ora 23.45, de la stadionul din Gruia spre mai multe cartiere ale Clujului.

„CTP Cluj-Napoca SA anunta publicul călător ca astăzi, 20 martie, pentru a facilita deplasarea spectatorilor de la stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” spre domiciliu, vor fi introduse curse suplimentare, după ora 23:45, pe următoarele linii:

Troleibuze: linia 3 (stația Cloșca) și 4 (stația Central)

Autobuze: liniile 9 și 35 (stația Cloșca și stația Central)”, transmite compania CTP Cluj-Napoca într-un comunicat.

Clujenii pot folosi și transportul de noapte, respectiv liniile 5N (Traian Vuia – Piața Gării), 25N (Unirii – Bucium) și 54N (Zorilor – Grigorescu).

Programele de circulație ale tuturor liniilor de transport în comun din Cluj pot fi consultate pe site-ul companiei: www.ctpcj.ro și în aplicația de mobil www.tranzy.ro.