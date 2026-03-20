Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
Meciul CFR Cluj - Rapid suplimentează liniile de transport în comun din Cluj-Napoca

Noi linii de transport în comun sunt introduse vineri, 20 martie, de la stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, unde are loc partida de fotbal CFR Cluj-Rapid.

Meciul este programat să înceapă la 21.45, iar cursele sunt introduse începând cu ora 23.45, de la stadionul din Gruia spre mai multe cartiere ale Clujului.

„CTP Cluj-Napoca SA anunta publicul călător ca astăzi, 20 martie, pentru a facilita deplasarea spectatorilor de la stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” spre domiciliu, vor fi introduse curse suplimentare, după ora 23:45, pe următoarele linii:

Troleibuze: linia 3 (stația Cloșca) și 4 (stația Central)

Autobuze: liniile 9 și 35 (stația Cloșca și stația Central)”, transmite compania CTP Cluj-Napoca într-un comunicat.

Clujenii pot folosi și transportul de noapte, respectiv liniile 5N (Traian Vuia – Piața Gării), 25N (Unirii – Bucium) și 54N (Zorilor – Grigorescu).

Programele de circulație ale tuturor liniilor de transport în comun din Cluj pot fi consultate pe site-ul companiei: www.ctpcj.ro și în aplicația de mobil  www.tranzy.ro.

Top articole

image
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”
digi24.ro
image
A murit Chuck Norris. Actorul de 86 de ani era internat în spital
stirileprotv.ro
image
Chuck Norris a murit la vârsta de 86 de ani. Povestea unei legende și lucruri mai puțin cunoscute despre renumitul actor
gandul.ro
image
NYT: Donald Trump a pus ochii pe Transilvania, dar proiectul vizează un teren lângă groapa de gunoi
mediafax.ro
image
Cele trei mari slăbiciuni arătate de armata SUA în războiul din Iran. Expert militar: „China urmăreşte fiecare vulnerabilitate”
fanatik.ro
image
Donald Trump, atac fără precedent la aliații din NATO, pe care îi acuză de lașitate: „Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie. Vom ține minte!”
libertatea.ro
image
Reacții dure la Tokyo după gluma lui Donald Trump despre Pearl Harbor: „Tratată ca o idioată pentru că este femeie”
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Chuck Norris a murit, dar un lucru pe care puțini îl știu l-a făcut ”nemuritor”
digisport.ro
image
Cine sunt pensionarii care vor primi între 600 și 1.000 de lei de Paște și de Crăciun. Cum va aplica Guvernul decizia agreată în coaliție (surse)
stiripesurse.ro
image
Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: „Niște lași! Un tigru de hârtie”
antena3.ro
image
O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
observatornews.ro
image
Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe aeroportul Otopeni
cancan.ro
image
Știrile săptămânii despre pensii: Bolojan crește vârsta de pensionare. Pensionarii iau bani în plus în aprilie
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
prosport.ro
image
Grecia și Cipru cer activarea articolului 42.7. Ce înseamnă echivalentul articolului 5 din NATO
playtech.ro
image
Șoc în fotbalul turc înainte de meciul cu România! Atacantul de 21 ani a murit într-un atac armat!
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
FOTO Iranul a lăsat ”mască” toată planeta
digisport.ro
image
Fost șef antiterorism rupe tăcerea: SUA, împinse într-un război inutil cu Iranul? „Ultimul lucru pe care trebuia să-l facem”
stiripesurse.ro
image
Ultimele imagini cu Chuck Norris în viață. Din ce cauză s-a stins actorul american
kanald.ro
image
EXCLUSIV | Unde a ajuns mama biologică a Măriucăi, fetița adoptată de Luminița Anghel. Dezvăluiri controversate făcute de David Pușcaș: „Cerșește la Unirii”
wowbiz.ro
image
Imaginile care prevesteau ruptura dintre Andreea Popescu și Rareș. Ultima petrecere la care au fost spune totul despre răceala dintre ei. Detaliile care au atras atenția încă de atunci / FOTO
romaniatv.net
image
A murit Chuck Norris. Vedeta filmelor de acțiune avea 86 de ani
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Descoperirea care a schimbat regulile sarcinii și a pus sub semnul întrebării medicina modernă
actualitate.net
image
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?
click.ro
image
Momente de bucurie! Adelina Pestrițu a făcut marele anunț: „Vom avea o fetiță”
click.ro
image
Câți bani trebuie să scoți din buzunar ca să-ți cânte Andra la nuntă. Și-a mărit tariful, după plecarea lui Măruță de la Pro TV
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
sailboat illuminated by moon jpg
Luna Nouă în Pești din 19 martie 2026. Ce îți „deschide” și ce îți cere să închizi, în funcție de zodie
clickpentrufemei.ro
492004859 1118618500295796 1625939263449351200 n jpg
Nzinga, povestea reginei africane care s-a luptat cu un mare imperiu european și aproape l-a înfrânt
historia.ro
Click!

image
Octavian Ursulescu, martor la împăcarea istorică dintre Elena Cârstea și Silvia Dumitrescu: „Elena a rămas tot slobodă la gură, caustică.” De ce solista se deplasează cu baston
image
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?

OK! Magazine

image
Viitoarea regină a decis să vorbească. Interviu NIMICITOR despre legătura pe care a avut-o cu Epstein

Click! Pentru femei

image
Echinocțiul de primăvară, ziua în care universul oferă șansa unui nou început în viață

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?