Curiosul caz al unei ucrainence i-a împărțit pe români. „Dar ucrainenii plini de bănet de pe aici de ce nu-și ajută compatrioții?“

O refugiată din Ucraina a solicitat ajutoare pe Facebook. Femeia spune că are nevoie de bani, mâncare, produse de igienă și de scutece, dar oamenii spun că ea acceptă să comunice doar cu cei care îi dau bani.

Ucraineanca și-ar fi făcut un obicei din a cere bani, susțin mai mulți membri ai grupului, care i-au și reproșat acest lucru. În plus, unii îi reproșează faptul că deși are o manichiură impecabilă, care costă evident mulți bani, cere diverse lucruri, însă nu le-ar mai da oamenilor adresa la care să i se trimită, ci doar un cont bancar.

Curiosul caz a devenit public pe grupul de Facebook Uniți pentru Ucraina. Pe acest grup, românii și ucrainenii comunică, iar primii caută și de cele mai multe ori găsesc soluții pentru a-i ajuta pe refugiați cu bani, cazare și diverse produse.

„Bună seara, scuze pentru deranj, mă puteți ajuta cu mâncare, produse de igienă, scutece 6, sunt mama cu doi copii din Ucraina, acum în București, sector 4. Momentan sunt în tratament pe termen lung. Am migrenă cronică. La fiecare 2-3 zile chem ambulanța. Nu am primit bani în cadrul programului 50/20 pentru ianuarie. Îți voi fi recunoscătoare pentru ajutorul tău”, a scris femeia, care și-a însoțit postarea de mai multe documente, inclusiv o trimitere pentru investigații medicale.

Românii, împărțiți de o postare

Postarea sa i-a împărțit pe români. Cei mai mulți i-au reproșat că cere în permanență bani și diverse lucruri.

Mai mult, unii dintre cei care au sărit să o ajute cu mâncare, scutece sau diverse produse spun că ucraineanca nici măcar nu le-a mai dat adresa. În schimb, ea a trimis datele contului bancar pentru cei dispuși să îi dea bani - este reproșul care i se face.

„Pentru transparență era de bun-simț să aveți un cont de Facebook valabil”, a comentat cineva.

Altcineva bănuiește că, în realitate, femeia care cere periodic câte ceva pe grupul amintit nici măcar nu ar fi ucraineancă: „Ăștia nu prea sunt ucraineni”.



„16 postări în care cere ajutor financiar... laptop, bani etc. Cont blocat, și răspunde doar la cei care îi cer contul bancar, nu și la cei care vor să o ajute cu produse”, a observat un alt internaut. „Corect, dar puțină lume observă asta”, a intervenit altcineva.

„Fără alte comentarii”, a spus o altă persoană, completată de un alt membru al grupului: „Normal... dacă românii ajută și trimit bani!”

„Din 30 aprilie 2022 aveți 17 postări pe grup în care cereți ajutor. Pe bune acum, două postări pe lună să vă aducă câte ceva! Dă-i omului o mână că îți arată unghiile întreținute! Bani de medicamente nu ai, dar de manichiură ai!”, a fost alt reproș adus ucrainencei.

„De ce ai blocat profilul?”, a fost o altă întrebare adresată femeii. „Să îmi fie cu iertare, dar cam multe probleme aveți… Și de câteva luni tot așa...”, a fost un alt mesaj.

O altă membră a grupului și-a amintit că ucraineanca a cerut chiar de curând bani, ceea ce nu a oprit-o să ceară din nou, doar câteva zile mai târziu. „Sunt surprinsă că ceri așa de repede ajutor, mai ales că mi-ai trimis același mesaj și luni am venit și am adus un bax de pampers, mâncare și ceva medicamente. Ai cerut și 300 de lei și asta nu am dat, într-adevăr. Te rog, nu profita de bunătatea oamenilor dacă nu ești într-o situație grea”, a spus aceasta.

„Din toate anunțurile astea triste, nu am văzut un ucrainean din gama Mercedes GLS sau BMW X6 să ajute alt ucrainean”, a fost o altă remarcă, iar imediat a venit din partea altcuiva o completare: „Să ajute ucrainenii care toată ziua sunt în market cumpărând cele mai scumpe băuturi. Avem și noi cazuri mult mai grave ca ale voastre unde statul român nu le acordă sprijinul pe care îl oferă ucrainienilor. Alocațiile copiilor voștri sunt duble și multe alte facilități de care beneficiați. Mai terminați cu cerutul și prostitul că și noi poporul român o ducem mai greu ca voi muncind pentru câțiva bănuți.”

Vocile de partea ucrainencei

Au existat însă și persoane care i-au luat apărarea ucrainencei și i-au găsit scuze și i-au acuzat pe cei care au criticat-o. Acestea au fost însă mult mai puține, lucru surprinzător dacă se ține cont de specificul grupului, dar poate explicabil din alte puncte de vedere. „Ce ești supărată? Nu ai mai primit salariul de la Putin?”, a intervenit cineva cu un comentariu la ultimul mesaj, în timp ce o altă persoană început să-i insulte, cu cuvinte de nereprodus, pe cei care i-au făcut reproșuri ucrainencei.

În sfârșit, cineva a ținut să-i ia apărarea femeii și i-a numit pe cei care nu au fost de acord cu ea „postaci răuvoitori“. „Când am văzut atâtea comentarii la postare am crezut că s-au mobilizat oamenii să ofere ajutor, când colo, au ieșit postacii răuvoitori. Nu a cerut bani, doar produse, deși a postat de multe ori probabil, ca și acum, a primit doar observații.”, a fost opinia ei.