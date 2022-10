Bătălie pentru metroul Clujului. Două asocieri de companii vor contractul de aproape 10 miliarde de lei

Două asocieri de companii concurează pentru contractul de realizare a Magistralei 1 de metrou Cluj, potrivit informațiilor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Licitația pentru metroul clujean a fost deblocată, după ce fusese suspendată pentru actualizarea valorii contractului.

Potrivit SEAP, cei doi ofertanți sunt: Asocierea Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (Leader), ARCADA COMPANY, GÜLERMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,S.C. Alstom Transport S.A., respectiv Asocierea DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. (Leader), Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. (Tekfen Construction & Installation Co., Inc.).

Valoarea estimată a achiziției este de 9,064 miliarde de lei fără TVA. Anunțul de participare privind proiectarea și execuția de lucrări la Magistrala I de metrou Cluj a fost publicat pe 16 martie de Primăriile Cluj-Napoca și Florești, care colaborează pentru acest proiect uriaș. Pentru realizarea metroului clujean se apelează la fonduri europene nerambursabile și rambursabile, printre care Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, Planul Național de Relansare și Reziliență (PNRR) 2021 – 2027 și Programul Operațional Transporturi (POT) 2021 – 2027. Durata lucrărilor este de 96 de luni.

Totul automat

În acest sens, metroul de la Cluj va fi unul complet automat (GoA4/UTO), astfel încât trenurile nu vor avea nevoie de mecanici sau de alt personal la bord. Staţiile sunt proiectate cu obiectivul de a avea un număr minim de angajaţi per staţie şi fiecare va avea o singură zonă de acces înspre zona plătită.

Nu în ultimul rând, sistemul de taxare (inclusiv emiterea titlurilor de călătorie) va fi unul complet automat: varianta principală pe dispozitive mobile (cu cititoare NFC la turnicheţi), ca variantă de rezervă fiind sistemul existent de smart card-uri utilizat la transportul de suprafaţă;

Şi tot în acest sens se are în vedere utilizarea de materiale durabile, iluminat inteligent, recuperare regenerativă a energiei etc. Operarea trenurilor se va face automat în funcţie de cerere (inclusiv în timp real, în funcţie de informaţia primită de la validatoarele pentru accesul călătorilor în staţii, sistemul GoA4 putând injecta automat trenuri în circulaţie), însă însoţită de o aplicaţie mobilă care arată în timp real poziţia trenurilor, astfel încât călătorii să nu aştepte prea mult în staţii în perioadele cu operare la frecvenţă mai redusă. Traseul liniei de metrou începe din depoul suprateran aflat la vest de Floreşti va avea o lungime de peste 21 de kilometri şi 19 staţii. Întreg traseul este subteran, mai puţin depoul din Floreşti.

Traseul metroului clujean

Primele trei staţii deservesc zone de locuinţe de densitate medie din Floreşti, iar apoi staţiile 4 şi 5 deservesc zone multifuncţionale într-o dinamică dezvoltare, desfăşurate în jurul ancorelor viitorul spital regional de urgenţă şi respectiv centrul comercial Vivo.

Staţiile 6, 7 şi 8 deservesc cartierul Mănăştur (cea mai densă zonă de locuinţe din oraş), iar apoi linia urmează magistrala rutieră vest-est, traversând centrul oraşului, până la Piaţa Mărăşti. De aici, o ramură a liniei continuă înspre zona industrială Muncii, asigurând şi legătura cu calea ferată şi viitorul serviciu de tren metropolitan, iar o altă ramură deserveşte cartierele Gheorgheni şi Sopor. Întreaga linie este în subteran, cu excepţia racordului de tranziţie de lângă depou.

Metroul clujean va avea o capacitate adecvată cererii. Dimensiunea maximă a trenurilor va fi de 51 de metri lungime (35% din capacitatea trenurilor de metrou din Bucureşti). Sistemul oferă o capacitate maximă de transport de 15.200 călători/oră şi sens la frecvenţă maximă (un tren la 90 de secunde; aşadar 380 călători/tren şi 40 trenuri/oră).