Japonezii transformă faimoasele izvoare termale „onsen” în pulbere pentru export: „O resursă mai prețioasă decât petrolul”

O companie japoneză a reușit să transforme apa din faimoasele izvoare termale „onsen” în pulbere, facilitând exportul acestei.

Compania japoneză Le Furo a reușit să transforme apa din renumitele „onsen”, izvoarele termale cu multiple beneficii din Japonia, în pulbere, făcând posibil ceea ce părea mult timp imposibil: exportul acestor ape speciale, informează AFP, citat de Agerpres.

Tehnologie inovatoare pentru izvoarele termale

Compania cu sediul la Tokyo, a dezvoltat o tehnologie numită „onsen artizanal”, care extrage și filtrează elementele constitutive ale apelor termale, concentrându-le sub formă de pulbere extrem de fină. Această tehnologie permite păstrarea componentelor naturale esențiale, cum ar fi fierul, magneziul sau zincul, necesare pentru efectele terapeutice ale onsen.

„La fel ca la extragerea espresso-ului, măcinăm resursele minerale în pulberi fine, asemănătoare nisipului”, explică Naoki Mita, directorul general al companiei Le Furo, pentru AFP.

El subliniază că multe produse comerciale denumite „pulberi onsen” sunt sintetice și reproduc doar culoarea și parfumul relaxant al apelor termale, fără a conține elementele naturale care le conferă efectele reale.

Exportul, un pas mult așteptat

Compania intenționează să utilizeze această tehnologie brevetată pentru a exporta izvoarele termale japoneze și speră să deschidă mai multe unități în regiunea Golfului până în 2026, o zonă unde, după cum afirmă Naoki Mita, „apa este considerată o resursă mai prețioasă decât petrolul”. Transportul tradițional al izvoarelor termale părea imposibil din cauza volumului mare de apă necesar și a riscului de contaminare.

O tradiție japoneză apreciată și internațional

Termenul „onsen” se referă atât la izvoarele termale, cât și la băile publice în care oamenii se relaxează în ape cu temperaturi variabile. În 2021, Japonia număra aproximativ 28.000 de astfel de unități, potrivit Ministerului Mediului, fiind o industrie populară atât printre localnici, cât și printre turiști.

„Aici, în Japonia, avem această cultură de a ne cufunda într-o baie bună pentru a ne îmbunătăți sănătatea. Acesta este tipul de experiență care cred că va genera un mare interes în alte țări”, adaugă Naoki Mita.