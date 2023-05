Americanii compară casa din Transilvania a regelui Charles cu Palatul Buckingham. „E diferența dintre Disneyland și lucrul real”

The New York Times a prezentat proprietatea pe care regele Charles o deține în Transilvania, într-un peisaj idilic, plin de verdeață și scufundat în liniște. E ca o întoarcere în timp cu 100 de ani, susțin americanii, care amintesc că monarhul britanic ar fi spus că este descendent al lui Vlad Țepeș.

La numai 30 de kilometri de Sfântu Gheorghe, în Valea Zalan (județul Covasna) se află una dintre proprietățile deținute de Charles, monarhul care va fi încoronat sâmbătă, 6 mai, în cadrul unei ceremonii care va fi transmisă în întreaga lume. Proprietatea din România este departe de a fi cea mai luxoasă. Are totuși ceva ce lipsește când vine vorba de celelalte domenii ale suveranului. O liniște arhaică, un sat românesc în care americanii de la The New York Times s-au simțit ca într-o clepsidră a timpului și mult verde și un sentiment aparte.

„Nu există vreo recepție sau un hol de primire la pensiunea regelui, un trio de clădiri rustice dintr-un sat vechi de 350 de ani din Valea Zalan, în Transilvania. Înregistrările cazării se fac în sala de mese comună, unde o femeie, care este și bucătăreasă, predă o cheie veche. Aceasta va deschide ușa uneia dintre cele șapte camere, toate mobilate parcă după o ediție românească a revistei House Beautiful, 1740. Singurele accente contemporane sunt ceainicele electrice, caloriferele și apa îmbuteliată”, scriu americanii.

Între Palatul Buckingham și pensiunea din Transilvania

Cei de la The New York Times mai amintesc că sâmbătă, monarhul englez va fi încoronat cu toată fastul, iar festivitățile vor începe cu o procesiune de la Palatul Buckingham. Mai puțin luxoasă, proprietatea din Transilvania a regelului are alte atuuri. Parte a unui imperiu imobiliar în valoare de 25 de miliarde de dolari, potrivit Forbes, portofoliul lui Charles include 56 de căsuțe, 12 case și șapte palate.

„Departe de a fi cea mai luxoasă, oferă o șansă rară: pentru aproximativ 200 de dolari pe noapte, cu mesele incluse, oamenii de rând sunt primiți cu bunăvoință și se pot simți ca un rege”, susțin americanii.

Regele deține proprietatea încă din 2008. Periodic, Charles vine aici în vacanță timp de o săptămână, alături de o suită. „Este un colț liniștit al lumii în care timpul pare să se fi oprit cu aproximativ câteva secole în urmă, iar regele l-a descris adesea ca fiind unul dintre locurile sale favorite. Ceea ce sugerează că bărbatul aflat în mijlocul a ceea ce va fi cel mai zgomotos al planetei în acest weekend preferă cu mult liniștea și intimitatea pe care le găsește la aproximativ 1.500 de mile distanță de Londra, pe drumurile neasfaltate și pădurile accidentate din apropierea Munților Carpați”, scriu americanii.

În restul anului, aici funcționează un fel de pensiune, iar turiștii pot dormi chiar în camera regelui.

„Transilvania este în sângele meu”

„Transilvania este în sângele meu”, a glumit regele Charles, în timpul unui interviu televizat din 2011. O varietate de surse, inclusiv un tabloid britanic și site-ul Romanian Tour Store, l-au susținut și au scris că Charles ar fi descenentul lui Vlad Țepeș. De asemenea, el este rudă cu contesa Claudine Rhédey von Kis-Rhéde, care s-a născut în Transilvania și care este stră-străbunica reginei Elisabeta a II-a.

Cu toate acestea, pasiunea regelui pentru această zonă ține mai mult de natură și de pădurile nesfârșite din acest loc decât de familie. Spațiile verzi și satele vechi din Regatul Unit sunt de obicei mai elegante și mai îngrijite, a spus contele Tibor Kalnoky, aristocratul român în vârstă de 56 de ani, care a supravegheat renovarea pensiunii și care, atunci când nu lucrează ca medic veterinar, ajută la menținerea locului în funcțiune.

„În Anglia este mai degrabă o scenă, este mai artificială. Puteți găsi o geantă Gucci într-un sat din Cotswolds, dar nu găsești praf pe străzi sau găini și rațe care se plimbă pe stradă, cum avem aici. Este diferența dintre un Disneyland și lucrul real”, a explicat aristocratul român.

Americanii scriu că acesta este vorbește fluent cinci limbi, a fost crescut în exil la Paris, unde familia sa a locuit după ce comuniștii au preluat puterea în România. Vorbește cu un accent paneuropean de neînlocuit și pare gata să se distreze de aproape orice - cu o singură excepție. În calitate de conte din Transilvania el nu pare prea încântat de glumele cu Dracula.

El și-a amintit când viitorul suveran i-a cerut sfatul pentru a găsi „o evadare și mai retrasă” decât cea de la Viscri. Contele Kalnoky a fost cel care l-a ajutat să obțină proprietatea din Valea Zalan. „În timp ce descria casa visurilor lui, mi-am dat seama că s-ar putea să știu o astfel de casă. Am mers pe jos 14 kilometri, din Micloșoara până la ceea ce atunci erau clădiri care aveau mare nevoie de renovare temeinică”, și-a amintit Kalnoky. „Când am ajuns în Valea Zălanului, l-am întrebat: «E suficient de bună casa asta?». Iar Charles a răspuns: «Exact asta am avut în minte!»”.

Tibor Kalnoky a mai explicat și că renovarea a început cu o clădire și apoi s-a extins, pentru a include încă două case, pe măsură ce numărul oaspeților invitați de prinț creștea. În prezent, pensiunea oferă 10 meniuri diferite, inclusiv o varietate de gulașuri, iar pentru aproximativ 65 de dolari, există opțiunea unei plimbări cu o căruță trasă de cai și a unui grătar în natură.

Un zbor de la Londra la București durează mai mult de trei ore, iar drumul până la Zalánpatak este de încă trei ore și jumătate, unele dintre ele pe drumuri neasfaltate.

Profiturile din operațiunile de aici merg către Fundația Prințul de Wales din România, care sprijină programarea educațională și formarea de competențe. Dar pensiunea nu este tocmai o mașină de bani, așa cum spune contele. Pandemia a avut un impact devastator și, din cauză că România împarte granița cu Ucraina, mulți oameni sunt descurajați de apropierea relativă a războiului cu Rusia, chiar dacă cel mai apropiat oraș ucrainean este la mai mult de 200 de mile distanță.

Prietenos cu localnicii

Cei mai mulți dintre cei 90 de oameni care locuiesc în Valea Zalan sau din statul vecin, Malnaș au spus că l-au văzut sau chiar s-au întâlnit cu regele. Unii i-au făcut cu mâna, iar alții mai curajoși chiar au intrat în vorbă cu el. Iar regele s-a oprit și a discutat cu ei, amabil. „E foarte amabil, prietenos, ne-a strâns mâna tuturor. Chiar dacă avea paznici înarmați în apropierea lui”, a spus Ibolya Préda, 87 de ani, una dintre localnicele chestionate de americani.

Câțiva săteni au interacționat cu el și în alt mod. Suveranul i-a invitat la pensiune, unde i-a urmărit în timp unei întreceri de tăiere a ierbii, o tradiție veche de secole în acea zonă a Transilvaniei. Oamenii au fost împărțiți în echipe de șase persoane.

Oamenii au concluzionat că regele a evitat să facă orice care ar fi schimbat viața sătenilor sau i-ar fi deranjat pe oameni. În plus, cei care i-au trecut pragul s-au declarat mulțumiți de condițiile oferite și de tot ceea ce au putut să vadă aici. Chiar și criticii familiei regale, se pare, sunt cuceriți, scriu cei de la The New York Times.

„Prințule Charles, din păcate rămânem republicani”, a scris o familie din Londra, folosind termenul britanic pentru cei care doresc să desființeze monarhia. „Dar vă felicităm pentru gustul excelent”, au încheiat americanii.