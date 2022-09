Mustul, cea mai populară băutură a toamnei poate ucide. Când devine un pericol delicioasa licoare

Deși abundă în vitamine și este o băutura delicioasă, mustul, licoarea toamnei, este și foarte periculos. Dacă este lăsat la fermentat în spațiu închis, este interzis să intri în încăpere fără a o aerisi în prealabil. Specialiștii atrag atenția că doar câteva minute de inhalare a dioxidului de carbon pot fi fatale, așa că trebuie să te păzești de acest pericol.

Atunci când mustul fermentează, specialiștii îi sfătuiesc pe oameni să verifice nivelul oxigenului din încăperea în care intră, eventual cu o lumanâre aprinsă, care se va stinge dacă nu există suficient oxigen. Conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, butoaiele cu must NU trebuie depozitate în beciuri sau spații care nu au căi de aerisire.

„Procesul de fermentare trebuie să se realizeze în spaţii deschise sau bine aerisite. Dacă fermentarea se produce totuși într-un spațiu închis, este interzisă intrarea fără o aerisire în prealabil. Mai concret, deschizi ușa să intre aer de afară și aștepți minim jumătate de oră până vei intra!”, spun specialiștii de la IGSU.

La rândul lor, medicii arată că gravitatea acestui tip de intoxicaţie e dependentă atât de organism, cât şi de durata sau intensitatea expunerii.

Aspectele clinice pot varia de la simple ameţeli, cefalee, greţuri, vărsături până la sincopă, asociată sau nu tulburărilor cardiace sau respiratorii. Cazurile severe pot merge până la comă şi deces, și nu puține au fost situațiile care s-au înregistrat în fiecare toamnă.

Conține un antioxidant-minune

De altfel, mustul abundă în vitamine şi antioxidanţi cu proprietăţi antitumorale şi de aceea este foarte recomandat tuturor persoanelor. Este recomandat pentru a preveni şi a trata numeroase boli, de ochi, de inimă, de rinichi, de stomac, de nutriţie, de imunitate, precum şi pentru a preveni şi trata anemia, astenia, gingivita sau durerile reumatice.

Compusul din must numit resveratrol diminuează luările în greutate, împiedicând astfel apariţia diabetului de tip 2 şi a obezităţii.

„Este indicat persoanelor bolnave de cancer, dar şi celor predispuse la această cumplită afecţiune deoarece mustul conţine resveratrol, un antioxidant-minune din pieliţa strugurilor, ce previne şi combate cancerul.

Mai mult decât atât, acelaşi resveratrol are proprietăţi antiinflamatoare, tonice, antidiabetice şi protectoare pentru inimă. Mustul este şi un tonic pentru minte datorită conţinutului său de lecitină şi de săruri de fosfor”, spune Marina Grigore, specialist în apifitoterapie.

Scade riscul de AVC

O cură de must făcută toamna aduce numai beneficii organismului. Mustul are grijă de inimă, scade hipertensiunea arterială şi diminuează riscul accidentelor vasculare. Prin îmbunătăţirea circulaţiei sangvine, a elasticităţii arteriale şi a funcţiei vasculare, consumul de must te ajută să eviţi oboseala cardiacă şi te pune la adăpost de accidentele vasculare cerebrale.

Polifenolii din must stimulează sistemul imunitar şi reduc leziunile inflamatoare care pot să apară la nivelul celulelor pancreasului, producătoare de insulină. Ei reduc riscul de formare a cheagurilor de sânge şi oxidarea colesterolului „rău“ – una din principalele cauze ale fixării acestor plachete pe pereţii arterelor.

Atenție la zahăr!

„Pentru o cură de must trebuie să aveţi suc de struguri, proaspăt stors şi obţinut din struguri cât se poate de naturali, româneşti sau de la ţară. Se consumă trei pahare de must pe zi, între mesele principale. Se poate creşte cantitatea până ce ajungeţi la doi litri de must pe zi, iar pe tot parcursul curei este bine să nu mai consumaţi dulciuri ori fructe deoarece mustul conţine deja foarte mult zahăr”, mai spune specialistul.