„Fabrica de vitamine“ de la Ileana. Fructul cu efecte uimitoare care luptă zeci de boli, cum se consumă cătina

Conține de 10 ori mai multă vitamina C decât portocalele și este a treia cea mai bogată plantă din lume în vitamina E. Uleiul de cătină a fost folosit pentru tratarea rănilor în urma catastrofei de la Cernobîl, iar sucul a fost băutura națională în China la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008.

De asemenea, cosmonauții ruși folosesc uleiul de cătină pentru tratarea arsurilor provocate de radiații. În județul Călărași, ferma de cătină de la Ileana oferă fructe certificate ecologic din 2019. Plantația a fost înființată în 2014 și se întinde pe o suprafață de 1,60 ha. Livada are aproximativ 3.800 de arbusti din două soiuri brevetate, înscrise în Catalogul Oficial. Primul an de recoltare a fost 2017, iar de atunci clienții vin pentru a-și procura fructele-minune.

"În cei opt ani de activitate în domeniul cătinei, am observat un trend crescător al clienților ca să consume produse naturale. Mulți ne întreabă dacă livada este certificată ecologic, iar răspunsul este pozitiv: din 2019. O parte a clienților primesc recomandări de la medici de a consuma cătina", spune Adrian Drăghici, de profesie economist. Acesta alături de Florin, fratele său inginer, a pus afacerea pe pcioare.

“Recolta variază între 10-15 tone / an / ha, în funcţie de vreme: precipitaţii, direcţia vântului în perioada de polenizare. Întreţinerea plantelor este permanentă, din martie până în octombrie-noiembrie (la intrarea în repausul vegetativ): praşilă (2-3 sape pe an), tăiere lăstari (1-2 taieri pe an), întreţinere interval (3-4 lucrări/an)”, explică producătorul de cătină bio din comuna Ileana.

În fiecare toamnă, multe persoane iau în calcul beneficiile cătinei și decid să conserve, sub o formă sau alta, micile bobițe portocalii datorită beneficiilor uimitoare pentru sănătate.

"Antioxidanții pe care îi conține cătina, reprezentați de o serie de compuși fenolici, contribuie la reducerea stresului oxidativ, prevenirea proceselor de degenerare celulara și reducerea riscului de apariție a cancerului. De asemenea, proprietatile antiseptice si antiinflamatorii ale fructelor contribuie la un control mai precis al alergiilor. Datorită conținutului de vitamina C si zinc, fructele de cătină au beneficii semnificative în ceea ce privește prevenirea răcelilor comune și a altor tipuri de infecții, stimulând și modulând funcția sistemului imunitar", explică producătorul.

Beneficiile uleiului de cătină sunt vizibile și la nivel extern, acesta fiind un foarte bun emolient și stimulând regenerarea celulară și întinerirea pielii, mulțumită conținutului de retinoizi, vitaminele A și E. Ferma de cătină de la Ileana, din județul Călărași, oferă cătină congelată, bob cu bob, ulei, ceai, pulbere și suc de cătină.

Cu cât se vând produsele

Cătina congelată, bob cu bob se vinde la preț promoțional la recoltă, 20 lei/ kg în septembrie 2023, după care costă 25 lei/kg. Ulei de cătină: 500 lei/litru, ceai de cătină: 5 lei /100 gr, pulbere de cătină: 10 lei/100 gr, suc concentrat de cătină: 50 lei/litru. Produsele pot fi achiziționate direct de la ferma din comuna Ileana, comenzi prin telefon: 0745.054,904, e-mail: catinaileana@gmail.com, whats-app sau pe Faceboo: Facebook: Top Cătină Bio. De asemenea, produsele pot fi găsite la magazinul de pe B-dul Camil Ressu nr. 17, Bucureşti ori pot fi expediate prin curier de către producător.

Cele mai importante proprietăți nutritive ale fructului crud

• Fructul de cătină este bogat în antioxidanți puternici, care combat efectele negative ale radicalilor liberi. Consumul de suc de cătină, de pildă, contribuie la reducerea nivelului de inflamație cronică din organism, prevenind sindromul metabolic, al diabetului zaharat si a altor afectiuni persistente asociate inflamației cronice.

• Arbustul de cătină face fructe bogate în vitaminele A, C, E și K, motiv pentru care acestea sunt folosite într-o gamă variată de preparate. "Poți găs în magazinele naturiste ulei de cătină cu beneficii importante, inclusiv în zona cosmetică, pe care îl poți folosi pentru prepararea cremelor. De asemenea, sucul de cătină favorizează cresterea nivelului de energie și susținerea convalescenței. Există inclusiv alternativa unui ceai de cătină cu preparare simplă, care să constituie baza smoothie-urilor de fructe pe care le consumi în fiecare dimineață", spune Adrian Drăghici.

• Cătina este o sursă importanta de minerale esențiale: potasiu, fier, magneziu și zinc. Astfel, ea contribuie la menținerea echilibrului mineral al organismului și susține funcționarea corectă a principalelor sisteme și organe.

• Fructele de cătină sunt sărace în grăsimi saturate, în schimb, vorbim de un aport demn de luat în considerare de acizi grași omega-6 care reduc riscul de boli cardiovasculare.

Cine trebuie să o evite

Pe lângă beneficiile uimitoare, cătina are și reacții adverse. Nu este recomandă în sarcină și nici celor care suferă de diaree cronică, pentur că aceasta are un ușor efect laxativ. În ceea ce privește siropul de cătină cu miere, sucul de cătină cu miere sau ceaiul de cătină, contraindicații importante sunt: tratamentul cu anticoagulante sau perspectiva unei intervenții chirurgicale în viitorul apropiat. Cătina acționează ca un fluidizant al sângelui și crește riscul de apariție a vânătăilor și sângerărilor dificil de controlat.

De asemenea, avertizează specialiștii, cătina este contraindicată în cazul persoanelor simptomatic hipotensive sau al celor care urmează un tratament antihipertensiv. Discută cu medicul despre dozele și forma de administrare care ar putea fi mai potrivite pentru tine, astfel încât să te bucuri de beneficiile cătinei.