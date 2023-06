Leguma care ne ajută să trăim mai mult. Are puține calorii și zero grăsimi, cum trebuie consumată

Este o legumă cruciferă care are un impact nutritiv mare în foarte puține calorii. Pe bună dreptate, popularitatea sa este în creștere, pentru că este o sursă importantă de fibre și vitamine. Varza, căci despre ea este vorba, aduce beneficii nebănuite sănătății.

O cană de varză tocată are:

● 22 de calorii

● 1 gram proteine

● 0 grame de grăsime

● 5 grame carbohidrați

● 2 grame de fibre

● 33 miligrame de vitamina C

● 68 ug vitamina K

Varza este o legumă străveche care crește în peste 90 de țări. Conține mulți nutrienți, cum ar fi fibre , vitamina C și vitamina K, precum și compuși antioxidanti precum miricetina, quercetina și polifenolii. Varza roșie are un compus vegetal cunoscut sub numele de antocianină, care contibuie la sănătatea inimii, scrie yahoo.com

Varza face parte din familia legumelor crucifere, alături de rucola, varza de Bruxelles, conopidă, napi și nasturel. Aceste legume bogate în nutrienți scad riscul de mortalitate, de a dezvolta depresie și cancer.

Eficientă și în terapia pentru diabetul de tip 2

Conform Institutului Național al Cancerului, legumele crucifere conțin compuși anticancer care sunt activați în timpul procesului de mestecare și digestie. În plus, diferite studii au arătat o asociere între consumul regulat de varză și incidența mai scăzută a cancerului pulmonar și de sân.

Compușii bioactivi din varză s-au dovedit, de asemenea, eficienți în terapia nutrițională pentru diabetul de tip 2. Consumul de varză este asociat cu un risc mai scăzut de a dezvolta boala și poate reduce afectarea organelor de complicațiile diabetului, cum ar fi ficatul și rinichii.

Sucul de varză vindecă ulcerul

Un studiu de la sfârșitul anilor 1940 a susținut că sucul de varză a vindecat rapid ulcerul de stomac. Ani de zile, mulți oameni au crezut acest lucru și au băut suc de varză pentru a-și vindeca bolile de stomac. Din păcate, știința nu a fost validată de noi cercetări și mulți profesioniști din domeniul sănătății recomandă medicamente pentru combaterea ulcerului, decât să bea pacienții suc de varză.

Ameliorează durerea de sâni

De asemenea, utilizată extern, varza reduce mastita, o inflamație dureroasă a țesutului mamar care poate apărea în timpul alăptării. Afecțiunea este însoțită de febră, umflare și roșeață a sânilor. Există unele dovezi care arată că așezarea frunzelor de varză pe sânii inflamați poate atenua durerea. Mecanismul din spatele tratamentului nu este cunoscut, dar se crede că se datorează faptului că frunzele sunt reci, iar compușii pe care îi conține luptă împotriva inflamației.

Cel mai bun mod de a o consuma

Conform specialiștilor, singurul dezavantaj al consumului de varză este că poate provoca gaze și balonare la unele persoane. Pentru a evita astfel de situații, prepararea verzei o face mai ușor de digerat și poate duce la mai puține gaze. În loc să fierbeți varza, care elimină aroma și nutrienții, încercați să o prăjiți în puțin ulei pentru a scoate în evidență gustul. Un alt mod de a o consuma este murată. Saramura o ajută să devină un adevărat medicament natural, contribuind la un microbiom sănătos, care este legat de întărirea imunității și bună-dispoziție.