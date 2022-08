Recompensă de peste 10.000 de euro, oferită unor detectoriști care au găsit mii de monede medievale

Autorit─â╚Ťile jude╚Ťului Buz─âu au aprobat, joi, 25 august, plata unei recompense de peste 10.000 de euro pentru o descoperire arheologic─â f─âcut─â de un grup de detectori╚Öti ├«n p─âdurea Sp─âtaru, cu peste doi ani ├«n urm─â. ╚śapte buzoieni au descoperit ├«n februarie 2020 un vas din lut plin cu monede.

├Äntr-un lumini┼č din p─âdurea Sp─âtaru, aflat─â ├«n vecin─âtatea municipiului Buz─âu, un grup de ╚Öapte c─âut─âtori de comori au descoperit ├«n februarie 2020 cu ajutorul detectoarelor de metal un tezaur care avea s─â-i uimeasc─â pe speciali╚Ötii Muzeului Jude╚Ťean de Istorie din Buz─âu.

├Än timpul cercet─ârii, aparatul unuia dintre ei a ╚Ťiuit puternic, semn c─â sub stratul de frunze se afla un obiect metalic mare. Imediat s-au adunat cu to┼úii ┼či au ├«nceput s─â sape. A╚Öa au dat peste un vas din lut, plin cu monede, care c├ónt─ârea peste 3,4 kilograme. Celui care a descoperit comoara nu i-a venit s─â cread─â prima dat─â peste ce a dat.

ÔÇ×La primul semnal mi-am dat seama c─â e ceva important, dup─â sunet, destul de ad├ónc, am exclamat c─âtre b─âie╚Ťi ┬źam g─âsit oala cu argin╚Ťi!┬╗. Am scos-o, to╚Ťi au fost ├«nc├ónta╚Ťi, cel mai mult mi-a pl─âcut c├ónd am v─âzut fe╚Ťele colegilor c├ónd le-am m─ârturisit c─â vreau s─â ├«mpart aceast─â recompens─â cu eiÔÇŁ, a povestit atunci Drago╚Ö B─âescu, cel care a f─âcut descoperirea.

Comoara a ajuns pe mâinile arheologilor

Speciali╚Ötii muzeului buzoian spun c─â este cel mai mare tezaur monetar de pe teritorul jude╚Ťului Buz─âu, cu peste 2.500 de piese, majoritatea fiind de la ├«nceputul secolului al XVII-lea. Dup─â ├«ndeplinirea tuturor prevederilor legale ├«n vigoare, tezaurul a intrat ├«n patrimoniul Muzeului Jude╚Ťean Buz─âu.

"Este vorba despre un tezaur monetar ce se compune din peste 2.500 de piese, descoperite ├«ntr-un recipient ceramic. Nu e primul tezaur pe care ├«l primim ca urmare a ac┼úiunii ├«ntreprinse de c─âut─âtorii de comori, dar p├ón─â acum acesta este cel mai numerosÔÇŁ, a declarat Daniel Costache, directorul Muzeului Jude╚Ťean Buz─âu.

Joi, 25 august, ├«n ╚Öedin╚Ťa ordinar─â a Consiliului Jude╚Ťean Buz─âu pe luna august, a fost aprobat─â plata unei recompense pentru o descoperire arheologic─â f─âcut─â ├«n p─âdurea Sp─âtaru de c─âtre Drago╚Ö B─âescu ╚Öi colegii s─âi.

Detectori╚Ötii au de ├«mp─âr╚Ťit ├«ntre ei pu╚Ťin peste 10.000 de euro. Recompensa oferit─â descoperitorilor reprezint─â 30 la sut─â din valoarea stabilit─â de un expert autorizat de Ministerul Culturii.┬áTezaurul monetar a intrat ├«ntr-un proces de restaurare, ├«ntruc├ót monedele erau ├«ntr-o stare avansat─â de degradare, dup─â care Muzeul Jude╚Ťean Buz─âu ├«l va prezenta publicului ├«n cadrul unor expozi┼úii.┬á