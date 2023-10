Locul din care poți să privești către Moldova, Muntenia și Transilvania doar printr-o simplă rotire a capului VIDEO

Turismul în locuri pitorești, dar mai puțin cunoscute, din România, atrage din ce în ce mai mulți adepți. Curbura Carpaților le oferă multe variante drumeților care aleg trasee în sălbăticie, iar unul dintre obiectivele care captează atenția se află pe Vârful Giurgiu.

Aici este punctul în care se întâlnesc cele trei mari provincii ale ţării. În locul în care se intersectează hotarele județelor Buzău din Muntenia, Vrancea din Moldova și Covasna din Transilvania, a fost ridicat un observator montan, în 2018, la împlinirea unui secol de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

Obiectivul are și un nume, „Frăția Neamului Românesc”, și a fost amenajat la altitudinea de 1.435 de metri de către silvicultorii Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva.

Din observatorul montan poţi zări teritoriul Moldovei, la nord şi nord-est, relieful din Transilvania, dacă întorci privirea către vest, şi piscurile înalte din Muntenia, spre sud.

Despre traseele până la foișorul aflat pe Vârful Giurgiu, la cota 1.435, în Munții Vrancei, au fost publicate numeroase descrieri pe blogurile de călătorie.

Aflăm de exemplu că, din satul Varlaam, comuna buzoiană Gura Teghii, până la observatorul montan aflat între cele trei provincii istorice ale României, sunt 38 de kilometri.

„Drumul forestier de pe valea Bâsca Mică se prezintă în condiții bune și foarte bune, așa că am mers cu Dacia Logan cu viteze cuprinse între 30 și 45 de kilometri/oră. La 16 kilometri de la ieșirea din satul Varlaam am observat pe partea dreaptă a drumului un indicator: Cascada Secuiu. (...) Pe măsură ce am câștigat în altitudine, peisajele au devenit tot mai frumoase, iar coniferele au luat locul foioaselor. (...)Mai trebuie spus că veți mai trece prin dreptul câtorva drumuri forestiere, dar există marcaje care vă ajută să mențineți drumul spre observatorul montan”, scrie blogul amfostacolo.ro.

Refugiul montan „Frăția Neamului Românesc” este deschis publicului larg, iar accesul către acesta se poate face pe patru trasee marcate şi prezentate pe indicatoare amplasate în comuna Gura Teghii, judeţul Buzău.