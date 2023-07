Apel pentru salvarea unei femei care a ajuns să trăiască într-o stație de autobuz VIDEO

O stație de autobuz dintr-un sat al comunei buzoiene Scorțoasa i-a fost adăpost, în ultima vreme, unei femei de 64 de ani. A fost depistată la miezul nopții de un localnic, în timp ce femeia își spăla pantalonii într-o baltă formată după ploaie în fața refugiului pentru transportul public în care se aciuase.

A fost adusă miercuri noapte într-un centru de permanență din satul Gura Văii, iar ulterior un consilier al primăriei din comună a lansat un apel pe rețelele de socializare pentru identificarea unei soluții pentru preluarea femeii în îngrijire.

Socrate Tudor este tânărul care a adus povestea femeii din stația de autobuz în atenția publicului. „Bună seara. Am găsit o femeie bătrână în Gura Văii, nu știe de ea! Aceste este mesajul primit la ora 00:35 de la Tudorache A. Marian", cu acest mesaj își începe postarea pe Facebook tânărul din Scorțoasa, mesaj în care mărturisește cum a aflat despre persoana aciuată în stația de autobuz.

„Îmi trimite o poză și vad o bătrânică pe care o cunosc din vedere. O sun pe doamna Rodica Petcu, delegat sătesc. Imediat după ce i-am trimis poza și îmi spune câteva detalii, mi-am dat seama ca are nevoie de ajutor. M-am deplasat la fața locului unde am găsit-o pe marginea drumului. Își spăla pantalonii într-o băltoaca de pe drum. Am văzut-o mereu în satul Grabicina. Nu știam însă ca are probleme!”, a scris pe Facebook Bobiță, așa cum îi spun prietenii lui Socrate Tudor.

Bobiță a filmat o parte din demersul său de a prelua femeia din stația de autobuz și a o transporta într-un centru de zi pentru persoane fără adăpost. După o discuție de câteva minute cu femeia, de la care a aflat că are 64 de ani și este dintr-un sat al comunei Cănești, Socrate Tudor a reușit să o convingă să meargă într-un adăpost pentru femei abuzate.

„O ducem la centrul de permanență din Gura Văii. O sun pe doamna Cristina Ciupercă și o rog sa ma ajute sa duc bătrâna de 64 de ani la centru de permanență. Doamna Ciupercă a venit imediat și a dus bătrâna la centru unde poate dormi într-un pat, nu într-o stație de autobuz. La ora 02:57 plecăm de la centru. Bătrâna pare lucidă dar cu câteva semne de întrebare. Dat fiind faptul că în ultima perioadă au fost atâtea cazuri cu bătrâni abandonați și maltratați, îl rog pe domnul prefect Daniel Ticlea să urmărească îndeaproape cazul acesta”, a mai scris Tudor Socrate.

Postarea tânărului din Scorțoasa a strâns numeroase aprecieri pentru gestul de a merge în miez de noapte să ajute femeia din stația de autobuz, dar și mesaje prin care autrii lor dau informații despre protagonista acestui episod. Oamenii spun că doamna Gica, are o casă bătrânească pe un deal din Cănești dar că din cauza singurătății și, pe fondul unor tulburări psihice, pleacă frecvent de acasă.

„Această femeie se află de foarte mult timp într-o situație dificilă. Chiar și la Grabicina de Jos, ea dormea într-o casă foarte dărăpănată și fără geamuri, iar în timpul iernii nu avea nici măcar foc în sobă. Pentru a supraviețui, primea mâncare de la cei din sat”, este unul dintre mesajele strânse la postarea lui Socrate Tudor.

În cursul dimineții, femeia de 64 de ani ar fi plecat și din centrul de zi din Gura Văii.