Zelenski, între Churchill și Chaplin: „Cine sunt eu? Sunt președintele Ucrainei”

Președintele Volodimir Zelenski a ajuns la finalul celor cinci ani de mandat, trecând prin „vremuri întunecate”, în fruntea Ucrainei. Pe 20 mai 2019, Volodimir Zelenski depunea jurămîntul în Parlament și își începea mandatul de cinci ani ca președinte al Ucrainei. Următoarele alegeri prezidențiale au fost stabilite pentru 31 martie 2024, dar invazia Rusiei a trecut această problemă în plan secund.

Aniversarea învestirii sale coincide cu cea de-a 817-a zi de război, iar alegerile nu sunt deocamdată posibile.

Ziua celei de-a cincea aniversări de la inaugurare a fost o ocazie excelentă pentru a ne aminti calea pe care a urmat-o președintele, cum s-a schimbat și cum a încercat să schimbe Ucraina, scrie Pravda.ua.

Pandemia, prima provocare

Prima provocare cu adevărat globală pentru președinția lui Zelenski a fost pandemia de COVID-19. Carantina la nivel național a fost anunțată pe 11 martie 2020. A paralizat instantaneu aproape toate sferele vieții din țară. Al doilea factor agravant care a făcut din carantină o provocare extrem de dificilă pentru Zelenski a fost izolarea geopolitică. Statele încercau să se salveze pe ele în primul rând. În general, puțini oameni au ascultat cererile de ajutor ale lui Zelenski. Prin urmare, Ucraina a intrat în carantină nu numai fără ventilatoare, tomografe și stații de oxigen, ci și fără banalele măști, antiseptice și hârtie igienică.

Zelenski nu se aștepta ca, după ce a luptat împotriva pandemiei, soarta să-l încerce cu o provocare cu care niciun alt președinte ucrainean nu se mai confruntase vreodată. Poate pentru prima dată în istorie, nu a avut încredere în partenerii săi care l-au avertizat de atac. Și oricât de mult a explicat mai târziu retorica sa de calmare ca fiind o încercare de a preveni panica în societate, președintele nu a crezut în cel mai rău scenariu posibil înainte de primele explozii din orașele ucrainene.

În seara zilei de 23 februarie, 2022, Zelenski s-a întâlnit cu proprietarii celor mai mari 50 de companii din Ucraina.

„Vă cer să sprijiniți economia și să vă susțineți echipele. În ceea ce ne privește, vom face tot posibilul pentru a rezolva conflictul pe cale diplomatică... Folosim toate canalele posibile", le-a spus președintele invitaților.

După cum au declarat ulterior oamenii de afaceri, au plecat de la întâlnire cu sentimentul că nu va exista o ofensivă rusă. Era cu câteva ore înainte de invazie.

Un om obișnuit, un frizer, se găsește în epicentrul unor evenimente istorice prin voința destinului și a circumstanțelor. Charlie Chaplin a interpretat acest rol în filmul Marele dictator (1940). Și cu Chaplin, nu cu Churchill, ar dori Volodimir Zelenski să fie asociat.

Cel puțin așa l-a asigurat el pe un corespondent al revistei Time, într-un tren care îl ducea din Herson, recent eliberat, la Kiev, în toamna anului 2022.

„Cine sunt eu? Sunt președintele Ucrainei. Am studiat la Facultatea de Drept. Apoi am practicat în instanță. Apoi am devenit artist, producător, om de afaceri. Și apoi am devenit președinte. Și fiecare dintre aceste etape a fost o viață diferită“, și-a împărtășit experiența Zelenski cu studenții americani după începerea invaziei la scară largă, la 16 mai 2022.

Dacă în 2019, potrivit istoricului Iaroslav Hrytsak, Zelenski a reușit o revoluție electorală la urne -odată cu izbucnirea unui război major, el și-a extins charisma în lumea occidentală.

Omenirea este în general fascinată de tragedii, atât pe scenă, cât și în viață. Mai ales cele care sunt transmise în direct pe CNN și în care curge sânge adevărat în loc de suc de afine. De aceea, Zelenski a făcut ceea ce politicienii nu fac de obicei: în loc să se adreseze actorilor principali - liderii mondiali - a pus presiune asupra lor prin corul alegătorilor lor. Și a cerut întotdeauna maximum - arme, sancțiuni împotriva Rusiei, accelerarea aderării Ucrainei la UE și NATO.

Uneori, a fost cât se poate de direct și de sincer. „S-ar putea să fie ultima dată când mă vedeți în viață“, le-a spus el președinților și prim-miniștrilor europeni reuniți pentru un summit de urgență prin legătură video la 24 februarie.

Dar, cea mai importantă realizare a lui Zelenski a fost faptul că a reușit să adune cea mai mare coaliție de aliați pentru Ucraina din istorie. Să o adune și să o mențină unită, oferind țării sale o șansă de a rămâne pe harta lumii.

Lupta cu corupția

În politica ucraineană circulă de mult timp o vorbă: „Avem doi dușmani: un dușman extern - Rusia - și un dușman intern – corupția“.

Această teză a fost repetată în diverse variante de la un președinte la altul, de la un program politic la altul. Nimic nu s-a schimbat de la începutul războiului. Deși situația s-a schimbat dramatic.

Principala schimbare este că, pentru o țară al cărui buget este mai mult de jumătate direct dependent de ajutorul extern, problema corupției nu mai este una internă.

La începutul invaziei rusești la scară largă, Zelenski a fost prea optimist când a asigurat audiența de la Forumul Economic Bloomberg că oficialii corupți au părăsit Ucraina. Și a avut dreptate într-o oarecare măsură - generația anterioară de oameni care aveau acces la resursele statului a plecat într-adevăr cu familiile și averile lor în străinătate. Dar le-au luat locul alții, scrie pravda.ua.

Arhitectura puterii creată de Zelenski este cel mai bine ilustrată de o conversație telefonică între președinte și șeful Administrației Regionale de Stat din Cernihi, Viaceslav Ciaus, în primele zile ale invaziei la scară largă. Aceasta a fost relatată de șeful grupului partidului prezidențial „Slujitorul poporului“ din parlament, David Arahamia.

- „Vin o mulțime de tancuri rusești“, a strigat Ciaus în telefon. „Trebuie să aruncăm podul în aer“.

- „Dați-i drumul și aruncați-l în aer, de ce trebuie să mă sunați?“, a răspuns Zelenski.

- „Dar, acesta este podul Marea Construcție“.

- „Acum avem un nou program - Marele Război“, a fost răspunsul lui Zelenski.

Viitorul țării depinde acum de când și în ce condiții se va încheia războiul.

Dar a reușit Zelenski să devină un Churchill ucrainean, evitând greșelile marelui premier britanic? Sau urmașii îl vor asocia în continuare pe Zelenski doar cu personajul lui Chaplin - un om obișnuit în epicentrul evenimentelor istorice?

Răspunsurile le vom găsi în viitoarele manuale de istorie modernă, scrie Pravda.ua

Putin îi contestă acum legitimitatea

Președintele rus Vladimir Putin a pus sub semnul întrebării legitimitatea politică a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, când a fost întrebat vineri despre lipsa intenţiilor de organizare a unor alegeri prezidențiale în Ucraina la acest moment, relatează Reuters. „Dacă se ajunge la semnare de documente, ar trebui să semnăm acele documente într-o chestiune atât de crucială cu autorităţile legitime”, a afirmat Putin.