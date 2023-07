Noua modă a cabanelor în stil scandinav din uimitorul ținut al Buzăului. Sunt foarte căutate de turiști VIDEO

Ținutul Buzăului se îmbogățește de la an la an cu pensiuni și baze de agrement superbe, spre bucuria turiștilor care caută permanent noi atracții și experiențe. Un astfel de complex, apărut de mai puțin de un an, se află la Măgura, pe traseul dintre Buzău și Brașov. Este administrat de o tânără abia ieșită de pe băncile facultății.

Cazarea se face în cabane din lemn, între care și una în forma literei A, construite la poalele unui deal împădurit. Cristina este administratorul celui mai nou complex turistic de pe Valea Buzăului. Pensiunea pe care părinții i-au oferit-o în grijă, pentru a-i motiva revenirea acasă după terminarea studiilor, se află la marginea localității Măgura, chiar lângă o pădure.

Aici, oaspeții găsesc o oază de liniște, aer curat și triluri de păsărele. Trei cabane completează perfect peisajul dominat de verdele pădurii din apropiere, în care zburdă sălbăticiuni.

„Numele este o inspirație de pe vremea când construiam și veneau aici foarte multe căprioare, cornute și chiar și un cerb. Atunci m-am gândit ce nume să-i dau. Am găsit un cuvânt în latină care să descrie atmosfera de aici. În partea din față avem cele două cabane, Cerbul și Căprioara, acestea sunt identice ca spații, au câte două dormitoare, două băi, living, bucătărie și terasă”, spune Cristina Podoreanu, proprietar pensiune.

În curtea spațioasă a complexului din comuna Măgura, turiștii au la dispoziție terase, zone de grătar, cuptor și sobă pe lemne, și loc de joacă pentru copii. Foișorul cu grătar din cărămidă este locul preferat de oaspeți.

„Are o capacitate de 20 de persoane, scaunele sunt foarte vechi. Le-am restaurat pentru că îmi doream să dea, așa, un aer vintage. Este însă un foișor modern, cu frigider, aparat de cafea și toate cele necesare”, spune Cristina.

În partea din față a complexului sunt două cabane fiecare cu o capacitate de cazare de până la șase persoane. La parter au un dormitor cu pat matrimonial, baie și bucătărie open-space, iar la etaj, un dormitor la fel de spațios, cu o priveliște deosebită. O cabană tip A, a treia și cea mai nouă clădire a complexului, este însă locul de cazare cel mai dorit de oaspeți.

„Aici, cabana este pentru două, până la patru persoane. Au televizor cu toate aplicațiile, masa pentru servirea prânzului, a cinei. Este deosebită prin arhitectură. Este un A frame, toată făcută din lemn, doar structura din pământ este din metal”, declară Cristina Podoreanu.

Ansamblul de cabane a intrat în circuitul turistic național în toamna anului trecut. Cei care au rezervat deja locuri în complexul din Măgura caută relaxare dar și locuri pentru ospețe de neuitat.

„Prețul în această perioadă este de 872 de lei pe noapte per cabană. Bineînțeles, prețul scade cu cât sunt rezervate mai multe nopți. Iar pentru noua cabană, Mistrețul, cum îi spunem, prețul este de 700 de lei pe noapte”, precizează administratorul complexului.

Pentru oaspeții complexului dornici de drumeții, zona este generoasă. Printre cele mai cunoscute obiective din apropiere sunt Vulcanii Noroioși, Trovanții de la Ulmet, Așezările rupestre de la Bozioru, Lacul Siriu și Muzeul Chihlimbarului de la Colți.

Complexurile tematice reprezintă un nou trend în turismul buzoian. Soții Ionașcu, Mugurel și Ioana, administrează de doi ani șase cabane în forma literei A, în stil scandinav, situate la marginea localității Pârscov, lângă un crâng.

Cele șase vile au fiecare o capacitate de cazare de patru persoane, doi adulți și doi copii. La parter au un dormitor cu pat matrimonial, baie și bucătărie open-space, iar la etaj, un dormitor mai mic cu o priveliște deosebită.