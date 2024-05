HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition, ceasul ideal pentru bărbații moderni! Vezi cum se integrează în ținutele create de Adina Buzatu GALERIE FOTO

De 20 de ani, Adina Buzatu conturează direcții de stil masculin și ținute adresate exclusiv bărbaților.

Stilista a realizat mai multe ținute, în care a integrat noul ceas inteligent HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition. De ce consideră că acest smartwatch este un accesoriu must-have pentru bărbatul modern? Află în rândurile următoare.

Noul HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition, design premium inspirat din spațiul cosmic, „perfect pentru cei deschiși la provocări”

HUAWEI a lansat sub conceptul ”Dare To Explore” noul HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition. Construit din titan DLC (Diamond-Like Carbon), aliaj folosit în industria aerospațială, safir și material ceramic nanocristalin, ceasul are un aspect îndrăzneț și premium. De asemenea, aduce și un watch face exclusiv, cu denumirea LAVAL, inspirată din duza Laval, componentă folosită la realizarea rachetelor și navelor spațiale. Ecranul poate fi personalizat și cu oricare dintre cele 12 constelații astronomice aferente semnelor zodiacale.

Adina Buzatu, stilistă specializată în vestimentația masculină și creatoarea brandului TRENDS, a avut rolul de a integra HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition în mai multe ținute.

„Consider că noul smartwatch se potrivește perfect unui bărbat modern, curios, aventuros, dinamic, vigilent si permanent conectat, deschis la provocări, care își dorește să descopere lumea prin trăiri proprii și experiențe multiculturale”, spune Adina Buzatu.

→ Imaginea 1/8: HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition x TRENDS by Adina Buzatu (10) JPG

Design-ul unic, completat de funcții inteligente revoluționare

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition are certificare IP68 și poate fi folosit în timpul scufundărilor, până la 30 de metri adâncime, datorită rezistenței la apă de 5 ATM. În plus, este dotat cu funcții inteligente revoluționare pentru monitorizarea antrenamentelor și stării de sănătate. Spre exemplu, prin tehnologia Health Overview 2.0, ceasul poate emite un raport complex de sănătate care afișează nu mai puțin de 9 parametri de sănătate în doar 60 de secunde. Doi dintre acești indici, aritmia cardiacă și respirația în timpul somnului, sunt cu totul noi. HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition are și suport pentru eSIM și o baterie care rezistă între 3-4.5 zile în modul Standard și între 14-21 zile în modul Ultra-long battery life.

„Vremurile s-au schimbat și noi am evoluat odată cu ele, motiv pentru care smartwatch-urile au devenit o parte integrantă a vieții de zi cu zi pentru oamenii actuali, care sunt activi, dinamici, fac sport, călătoresc și doresc să fie la curent cu indicii legați de somn, mișcare și starea de sănătate. Astfel, din punctul meu de vedere este obligatoriu să integrăm smartwatch-ul în ținutele pe care bărbații moderni le poartă în viața de zi cu zi la muncă, în timpul liber, dar și atunci când călătoresc”, adaugă creatoarea de modă, Adina Buzatu.

Cum să integrezi corect un smartwatch în ținutele masculine?

Marele avantaj al ceasurilor inteligente este acela că se pot integra în orice ținută. Adina Buzatu a dat câteva exemple în acest sens.

„Bărbații pot asorta un smartwatch atât ținutelor office sau business cu costum, cămașă, cravată și pantofi clasici, cât și celor relaxate cu tricou, overshirt sau jachetă, pantaloni casual și încălțări sport. Excepție fac ținutele de gală, la care în general se poartă ceasuri extra-plate cu curea din piele. Cu toate acestea, având în vedere evoluția spectaculoasă în design-ul smartwatch-urilor, estimez că în curând acestea vor accesoriza și ținutele elegante”, spune stilista.

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition este disponibil în varianta de culoare Grey și are un preț recomandat de vânzare de 3.299 lei. Pentru orice comandă plasată pe HUAWEI Store România până pe 3 iunie 2024, cumpărătorii vor primi cadou garanție extinsă extra 12 luni și un cupon de reducere în valoare de 300 de lei pentru achiziții viitoare, care se găsește în pagina produsului.