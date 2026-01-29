Undă verde pentru dărâmarea gardului din jurul Palatului Parlamentului. Ce prevede inițiativa deschiderii perimetrului Casei Poporului

Consiliul General al Municipiului București a dat acordul pentru demararea procedurilor care ar putea duce la eliminarea gardului ce înconjoară Palatul Parlamentului. Proiectul a primit 51 de voturi favorabile, fiind unul dintre puținele adoptate în unanimitate.

Inițiativa face parte dintr-un plan mai larg de regenerare urbană în zona fostului cartier Uranus, potrivit Digi24. Este vorba de o propunerea prevede deschiderea perimetrului Palatului Parlamentului către oraș, prin desființarea gardului considerat de inițiatori o barieră care limitează accesul pietonal și creează o atmosferă de izolare.

De-a lungul timpului, locuitorii au reclamat faptul că gardul obligă la ocoluri mari și îngreunează circulația între diferite zone ale orașului. Proiectul prevede și amenajarea unor promenade urbane, crearea unor spații de agrement conectate între ele, îmbunătățirea fluxurilor de circulație și extinderea zonelor verzi.

Pentru ca planul să poată deveni realitate, este necesară semnarea unui protocol între mai multe instituții: Primăria Capitalei, Guvernul României, Senatul, Camera Deputaților, Patriarhia Română și Metrorex.

Ideea de a elimina gardul nu este una nouă. De-a lungul anilor, atât primari ai Sectorului 5, cât și foști președinți ai Camerei Deputaților au susținut această propunere.

Actualul proiect a fost inițiat de USR.