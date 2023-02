Procesul privind demolarea casei din Dionisie Lupu va fi rejudecat. Nicuşor Dan speră clasarea ca monument istoric

Primarul general al Capitalei speră ca Ministerul Culturii să ducă la bun sfârșit procedurile începute și să claseze clădirea din Dionisie Lupu 39 ca monument istoric. Procesul privind demolarea ei va fi rejudecat.

Clădirea din Dionisie Lupu 39 este în continuare în picioare, a amintit, marți, pe Facebook Nicușor Dan, iar șansele să scape de buldozere cresc.

„Clădirea este cu mare probabilitate proiectată de celebrul arhitect Galeron, cel care a proiectat Ateneul și Banca Națională. În 2015 Ordinul Arhitecților a solicitat clasarea ca monument istoric. În 2016 Ministerul Culturii prin structura sa deconcentrată a declanșat procedura de înscriere în Lista Monumentelor Istorice, pe care nu a finalizat-o nici până azi. În 2020 aceeași structură deconcentrată a Ministerului Culturii a avizat însă demolarea totală a imobilului, iar primarul PSD Firea a emis autorizația de demolare”, a explicat Nicușor Dan.

„A dispus rejudecarea de la zero a procesului”

Curtea de Apel București a anulat marți hotărârea Tribunalului București cu privire la soarta imobilului și a dispus rejudecarea procesului, ceea ce îi dă speranțe edilului.

„Sesizat de mai mulți oameni, am intervenit în ianuarie 2021 când buldozerul era pe șantier și am revocat autorizația de demolare. Proprietarul a contestat la Tribunal actul meu de revocare și a câștigat în prima instanță. Azi Curtea de Apel București a anulat hotărârea Tribunalului și a dispus rejudecarea de la zero a procesului”, a mai spus Nicușor Dan.

Primarul General așteaptă clasarea imobilului ca monument istoric, o procedură care ar proteja toatal clădirea de la o eventuală soluție de demolare.

„Am câștigat timp în care sper ca Ministerul Culturii să ducă procedurile la bun sfârșit și să claseze imobilul ca monument istoric, așa cum e normal”, a mai scris pe Facebook Nicușor Dan.

Amintim că, în Capitală, e în curs un adevărat scandal pe tema PUZ-urilor din zona istorică a Bucureștiului.

Cele mai urgente consolidări

În ceea ce privește consolidarea consolidarea clădirilor cu risc seismic din Capitală, edilul a precizat, într-o conferinţă de presă, că legislaţia cîn do,meniu a fost îmbunătăţită, dar obţinerea acordului tuturor proprietarilor reprezintă în continuare o „dificultate", mai ales atunci când este vorba despre blocuri cu multe apartamente.

Nicuşor Dan a estimat că, în perioada următoare, ar putea începe lucrările de consolidare pentru cel puţin două blocuri mari.