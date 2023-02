Scandal pe tema PUZ-urilor din zona istorică a Bucureștiului. Schimb de replici între Nicușor Dan și Greblă

Prefectul Capitalei, Toni Greblă, a declarat că nu intenţionează să atace în instanţă cele 86 de PUZ-uri din zonele istorice, dar a menţionat că a cerut să îi fie puse la dispoziţie documentaţiile respective, după ce într-o adresă a Primăriei Capitalei se arăta că acestea nu ar exista în arhiva PMB.

"Nu am avut de gând şi nici nu am de gând să le atac. E un zvon în spaţiul public. Aceste planuri urbanistice zonale pe zone construite protejate - e o problemă dacă acestea există sau nu există. Şi am solicitat şi eu, şi Inspectoratul de Stat în Construcţii să ni le pună la dispoziţie să le examinăm, atâta tot, să vedem dacă există. (...) Într-o adresă pe care a trimis-o Primăria Capitalei Inspectoratului de Stat în Construcţii, i-a spus: planurile urbanistice zonale nu au existat şi nu există în arhiva primăriei. Ce să fac mai departe? Nu trebuie să cer, să văd dacă există sau nu există? Asta am făcut", a spus prefectul, pentru Agerpres.

El a menţionat că, dacă îi vor fi puse la dispoziţie, va constata existenţa acestora, dar că în cazul în care documentaţiile de urbanism nu există, acest lucru reprezintă "o problemă".

"Dacă nu există, e o problemă. (...) Într-o adresă pe care Primăria Generală a trimis-o Inspectoratului de Stat în Construcţii e scris negru pe alb: nu au existat şi nu există în arhiva primăriei", a precizat prefectul.

Acesta a adăugat că primarul nu i-a transmis nici lui, nici Inspectoratului de Stat în Construcţii PUZ-urile respective şi nici nu a prezentat vreuna dintre aceste documentaţii în conferinţa de presă.

Primarul municipiului Bucureşti, Nicuşor Dan, a declarat duminică, în cadrul unei conferinţe de presă, că prefectul Toni Greblă intenţionează ca luni să atace în instanţă reglementarea de urbanism a întregii zone istorice a Capitalei.

Acest lucru ar însemna, a arătat edilul, că timp de un an sau doi "nu vom mai avea reglementări de urbanism pe zona istorică a Municipiului Bucureşti". De asemenea, potrivit lui Nicuşor Dan, în acest context, toate proiectele de autorizare trebuie să reia procedura de la nivelul certificatului de urbanism.

Nicuşor Dan a afirmat că prefectul Greblă i-a trimis o adresă datată 26 ianuarie, care a ajuns pe 1 februarie la Primărie, prin care cel din urmă cerea toate documentele legate de şedinţa Consiliului General din decembrie 2000, în care s-a aprobat PUZ zone construite protejate.

Potrivit edilului, această documentaţie "are undeva între doi şi trei metri cubi".

Ulterior, a arătat Nicuşor Dan, prefectul a revenit, transmiţând că dacă nu îi vor fi date toate aceste acte până pe 6 februarie, va ataca în instanţă reglementarea PUZ zone construite protejate, iar motivaţia ar fi fost "pentru că există există suspiciuni în diverse medii".