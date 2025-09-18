Video Primul teatru construit de la zero de comunitate în ultimii 80 de ani, inaugurat în Capitală. De când este așteptat publicul la spectacole

Pe Calea Griviței din București a fost inaugurat „Grivița 53”, primul teatru construit de la zero de comunitate în ultimii 80 de ani. În spatele proiectului stau peste 14.000 de oameni care au cumpărat simbolic câte o cărămidă pentru a-l ridica. Numele lor sunt acum înscrise pe peretele ctitorilor, din foaierul teatrului.

Teatrul are patru etaje, două săli de spectacol și mai multe spații de expoziție, fiind conceput ca un adevărat hub cultural pentru București. Sala mare are 140 de locuri, iar clădirea este dotată cu scenotehnică modernă și cabine de pregătire pentru actori.

Povestea teatrului a început în 2016, când regizoarea Chris Simion a vândut casa bunicii sale pentru a cumpăra terenul.

„Joi s-a împlinit miracolul, pe Calea Griviței 53 s-a născut un teatru. În 2016 am început să visăm. Împreună cu arhitectul am gândit un proiect care să acomodeze tot ceea ce înseamnă un teatru modern și am avut norocul să avem în jurul nostru oameni care au visat la fel de puternic”, a declarat Chris Simion și Tiberiu Mercurian, inițiatorii proiectului, pentru știrileprotv.ro.

O parte semnificativă a bugetului a venit din granturi, inclusiv un grant norvegian din cadrul programului ro.cultură.

Exteriorul clădirii îmbină elemente istorice și moderne: parterul păstrează arhitectura unei case negustorești vechi, iar etajele superioare sunt construite în stil modern.

„E remarcabil prin asta: nu numai că o casă monument ruină se transformă în teatru, nu numai că o zonă istorică reînvie, ci faptul că își proiectează în acest moment o viață în serviciul culturii un mod absolut inovator. A rezultat această gândire modernă cu un look definit de contradicția dintre farmecul fațadei istorice și inserția sculpturală modernă”, a mai spus Arhitectul Codrin Tritescu.

Începând cu luna noiembrie, publicul este așteptat la spectacole în noul teatru „Grivița 53”.