Primarul Capitalei estimează că proiectul privind staţia de epurare de la Glina se va finaliza până la sfârşitul anului VIDEO

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, şi-a exprimat speranţa că proiectul privind staţia de epurare de la Glina se va finaliza până la sfârşitul anului.

"Apele uzate ale Bucureştiului sunt 7,5 metri cubi pe secundă, în momentul de faţă funcţionează o linie care tratează parţial 5 metri cubi pe secundă. Această instalaţie pe care noi o avem o să trateze zece metri cubi pe secundă. Ea este planificată pentru a putea trata apele uzate ale Bucureştiului până în 2040-2050. Este un proiect finanţat din fonduri europene, din POIM, şi data limită pentru finalizarea acestui proiect este sfârşitul acestui an. În momentul acesta suntem la 90%. Suntem foarte optimişti că vom termina proiectul până la sfârşitul anului. Partea de incinerator este deja finalizată şi este în partea de teste (...) la sfârşitul acestui an noi sperăm ca toate apele uzate care ies din Bucureşti să fie tratate prin această staţie şi Bucureştiul, pentru România, să îşi îndeplinească sarcina pe care şi-a luat-o faţă de Comisia Europeană", a spus Nicuşor Dan, cu prilejul unei vizite de lucru efectuate, luni, la staţia de epurare şi la incineratorul apelor uzate de la Glina, scrie Agerpres.

Potrivit edilului Nicuşor Dan, investiţia cu fonduri europene are o valoare de 650 de milioane de lei plus TVA, adică de 150 de milioane de euro. Nicuşor Dan a menţionat că staţia de epurare propriu-zisă înseamnă bazine de retenţie a apei, iar cealaltă componentă este reprezentată de incineratorul nămolului ce rezultă din aceste bazine.

El şi-a exprimat aprecierea faţă de constructori, pentru că au continuat să lucreze "în condiţii financiare dificile": "În 2019, 2020, 2021, Primăria a avut o situaţie financiară nu grozavă şi totuşi lucrările pe acest şantier au continuat, deşi întârzierile la plată erau foarte, foarte mari".

Nicuşor Dan a atras atenţia că se pierde mai multă energie când se fac lucrări ca aceasta care se finalizează mai târziu decât era planificată.

"Este inflaţie, sunt crize de materiale, majorări de preţuri, diferite acte normative, ajustări, discuţii juridice, acte adiţionale, foarte, foarte multă muncă generată din neseriozitate de fapt. Faptul că o autoritate locală nu este în stare să îşi respecte nişte angajamente, acesta este lucrul pe care am încercat şi eu sper că am reuşit să îl schimbăm. Suntem cu plăţile la zi în relaţia cu toţi contractorii, deci, am regăsit încrederea pieţei şi financiare şi a pieţei de construcţii", a adăugat edilul general al Capitalei.