Nicușor Dan ar fi avizat o construcție de 7 etaje într-o zonă protejată. Băluță spune că mai bine ar fi aprobat refacerea Pasajului Unirii

Nicușor Dan ar fi aprobat construcția unui ansamblu rezidențial cu blocuri de până la 7 etaje într-o zonă protejată, cu clădiri vechi de peste un secol, primarul sectorului 4 spunând că, în loc de asta mai bine ar fi avizat refacerea Pasajului Unirii.

Un ansamblu rezidențial cu blocuri de până la 7 etaje se construiește pe Bulevardul Ferdinand din Capitală, între străzile Mătăsari și Pictor Ion Andreescu, într-o zonă protejată, cu clădiri vechi de peste un secol, scrie Snoop, precizând că locuitorii din zonă critică proiectul, fiid revoltați că încalcă regulile de protecție, le afectează lumina din apartamente și sufocă traficul deja aglomerat din zonă.

Planul Urbanistic Zonal care permite această dezvoltare a fost aprobat în timpul administrației Firea. Ulterior, autorizația de construire a fost emisă de administrația Nicușor Dan, iar primarul susține că nu a avut opțiunea de a o respinge, întrucât documentația urbanistică fusese deja aprobată. Legea nu-i permite primarului general să atace hotărârile Consiliului Local.

„Suntem obligați să dăm. Conform legii, autorizația trebuie să respecte documentația de urbanism și atât timp cât documentația de urbanism prevede acești indicatori, nu am avut vreun motiv să nu-i dăm. Toată lumea știe acea decizie a Înaltei Curți care spune că primarul nu are voie să conteste în instanță PUZ-uri, orice fel de act emis de Consiliul General al Municipiului București, și am dat o autorizație conform PUZ-ului”, a explicat Nicușor Dan.

Vineri, reacția primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, nu a întârziat să apară: „Recenta apariție în mass-media a unor informații referitoare la modul în care, ignorând sesizările oamenilor și ale organizațiilor de mediu, Primarul General a autorizat construirea unui ansamblu imobiliar în zona protejată “Ferdinand” din Capitală, ridică semne de întrebare în legătură cu modul discreționar și total decuplat de la realitatea cotidiană a Bucureștiului, în care Nicușor Dan tratează obligațiile de serviciu pe care le are în sens legal, în domeniul urbanismului”.

Edilul de la Sectoul 4 spune că este de notorietate faptul că, de aproape un an, Primarul General, aflat în prezent în campanie electorală pentru prezidențiale, „amână fără nicio justificare și cu un dispreț total față de lege și față de misiunea publică pe care și-a asumat-o, soluționarea situației urgente de la Planșeul Unirii, prin refuzul inexplicabil de a semna documentația care să permită autorizarea lucrărilor de refacere totală a planșeului și, implicit, de punere în siguranță a centrului Capitalei”.

„Pe de altă parte însă, așa cum arată informațiile apărute recent în mass media, Primarul General nu judecă similar și situații cel puțin controversate, cu potențiale efecte negative asupra mediului și asupra calității vieții bucureștenilor”, punctează Băluță.