Mii de bucureșteni rămân fără apă caldă și căldură. Lucrări la CET Sud, nemulțumiri și plângeri penale

Mii de bucureșteni nu vor avea apă caldă și căldură în zilele următoare, anunță Termoenergetica. Cei mai afectați sunt locuitorii care se confruntă cu probleme încă de la începutul anului, în urma avariei de la CET Sud, unde vor fi efectuate noi lucrări tehnice.

Potrivit companiei de termoficare, cele mai multe imobile afectate se află în sectoarele 2, 3 și 4 ale Capitalei. Lucrările ar urma să se încheie până la data de 31 ianuarie, iar bucureștenii sunt sfătuiți să urmărească aplicația TermoAlert pentru a afla în timp real situația furnizării agentului termic.

În prezent, aproximativ 250 de blocuri nu au deloc apă caldă și căldură, iar în jur de 530 de imobile primesc agent termic la parametri sub nivelul normal.

Nemulțumiri și plângeri penale

În contextul avariilor repetate, tot mai mulți locuitori ai Capitalei reclamă faptul că sunt puși să plătească pentru servicii de care nu au beneficiat. Un bucureștean din cartierul Vitan a depus deja o plângere penală împotriva conducerii Termoenergetica, acuzând fals în declarații și abuz în serviciu.

Bărbatul susține că, pentru a primi apă caldă, este nevoit să lase robinetul deschis timp de 20–30 de minute, iar într-o singură lună a consumat aproximativ 20 de metri cubi de apă caldă, din care mai puțin de jumătate ar fi fost la temperatura corespunzătoare.

În aceste condiții, acesta solicită o reducere de 50–60% a facturii pentru luna respectivă și a inițiat o petiție prin care îi îndeamnă pe bucureșteni să nu achite facturile către Termoenergetica în luna ianuarie. Inițiativa a strâns deja mii de semnături.

Reacția Termoenergetica și ce spun experții

Termoenergetica a transmis, printr-o postare pe Facebook, că bucureștenii plătesc doar apa caldă și căldura de care beneficiază efectiv. În paralel, experții din domeniul energiei susțin că persoanele care se consideră nedreptățite pot solicita recalcularea facturilor, despăgubiri sau aplicarea de penalități, dacă nu sunt respectate prevederile contractuale.

Conform contractului cu Termoenergetica, apa caldă trebuie furnizată la o temperatură de aproximativ 50–60 de grade Celsius, iar presiunea și debitul trebuie menținute constant la parametri normali.