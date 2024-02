Primarul Capitalei susține că mai multe terase de pe Lipscani și din Herăstrău vor fi demolate

Nicușor Dan a vorbit vineri seara, la Digi 24, despre situația teraselor din Herăstrău și de pe strada Lipscani. Primarul general al Capitalei spune că foarte multe au autorizații nelegale și vor fi demolate.

Primarul general al Capitalei le-a pus gând rău teraselor nelegale de pe Lipscani și din Herăstrău.

”Cele mai multe dintre ele au autorizație de construire. Însă, autorizația este nelegală, într-adevăr, pentru că acolo este spațiu verde. Numai că, momentul la care tu puteai să contești acele autorizații date și în 2010, și în 2012, termenul legal de contestare din partea autorităților este de un an, care a trecut. Vor fi demolate dacă sunt nelegale. Și dacă sunt în situația asta, o să le demolăm. O să vedeți, începem în primăvara asta cu zona Lipscani, acolo am și avertizat. Terasele care încalcă legea vor fi dărâmate. Acolo este și o problemă de siguranță la incendiu. În acel loc, cu autorizații nelegale sunt aproape toate, doar că, așa cum v-am spus, nu mai suntem în termen pentru a le contesta. Legat de terasele din Herăstrău, soluția pe termen mediu este ca să găsim o locație, și în dezbaterea pe care o s-o avem pe Planul Urbanistic General, în prima jumătate a acestui an, o să reflectăm la problema asta, să găsim o locație, unde de bunăvoie toți oamenii ăștia să se mute și să lase parcul în pace. Asta este soluția pe care eu o văd”, a spus la Digi 24 Nicușor Dan.