Video Intervenție riscantă în București. Femeie care amenința că își va face rău, salvată după ce mascații au spart ușa, iar alpiniștii au intrat pe geam

O femeie de 56 de ani din Sectorul 6 al Capitalei a fost salvată joi, în urma unei intervenții complexe a mai multor structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, după ce a amenințat că își va face rău și a refuzat să deschidă ușa apartamentului în care se afla împreună cu concubinul său.

Alarma a fost dată de fratele bărbatului, care a sunat la 112 și le-a spus polițiștilor că există suspiciunea unei situații de risc în locuință.

„Ieri, 9 iulie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 21 Poliție au intervenit de urgență în urma unei sesizări formulate de un bărbat, care a anunțat că fratele său se află în locuință împreună cu concubina sa, existând suspiciunea unei situații de risc”, a transmis Poliția Capitalei.

Ajunși la adresa indicată, polițiștii au constatat că apartamentul se afla la etajul 7 al unui bloc cu 10 etaje.

În timpul primelor verificări, femeia le-a transmis polițiștilor că își va face rău dacă aceștia încearcă să se apropie.

Având în vedere gravitatea situației, autoritățile au mobilizat negociatori, echipa de asalt a Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS), alpiniștii din cadrul Serviciului Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale (SIAS), precum și echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF).

Pe durata intervenției, negociatorul a încercat să convingă cele două persoane din apartament să deschidă ușa, însă fără succes.

Pentru eliminarea pericolului, autoritățile au decis să intervină simultan.

„Pentru protejarea vieții și înlăturarea stării de pericol, la momentul oportun s-a dispus pătrunderea simultană în apartament, prin spargerea ușii de către echipa de asalt SAS și prin acces pe fereastră realizat de alpiniștii SIAS și ISU”, au precizat reprezentanții Poliției Capitalei.

Intervenția s-a desfășurat fără incidente, iar femeia a fost preluată de polițiști și transportată la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” pentru evaluare de specialitate.

Concubinul acesteia, în vârstă de 53 de ani, a fost dus la sediul Secției 21 Poliție pentru audieri și pentru stabilirea împrejurărilor în care s-au petrecut faptele.

Potrivit verificărilor efectuate până în prezent, între cei doi nu exista un istoric de violență, iar femeia nu ar fi fost victima unor agresiuni sau amenințări din partea concubinului. De asemenea, datele de până acum indică faptul că amenințările cu sinuciderea nu au fost generate de acțiunile bărbatului.

Cu toate acestea, polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru infracțiunile de violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal, urmând să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incidentul și dacă se impun măsuri legale.