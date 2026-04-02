O fetiță în vârstă de șapte luni aflată într-un cărucior a murit după ce a fost atinsă de un glonț rătăcit, în Brooklyn, New York, în urma unor focuri de armă între bande rivale, afirmă oficialii orașului, citați de Reuters.

Focurile de armă au fost trase, miercuri după-amiază, pe o stradă din Brooklyn, unde Poliția spune că se aflau mai mulți adulți, două cărucioare şi mulți copii.

Mama şi tatăl fetiței au fugit într-un local din apropiere pentru a se adăposti. Când s-au uitat în cărucior, ei au văzut că fetița lor era plină de sânge, potrivit unui post afiliat NBC.

Presupusul autor se află în custodia autorităților, a declarat jurnaliștilor comisarul de Poliție Jessica Tisch, scrie News.

„La acest moment, se crede că focurile de armă au legătură cu bandele, iar victima este o ţintă neintenţionată”, a spus Tisch. Nu se ştie deocamdată ce grupare sau grupări au fost implicate în incident.

Ea a adăugat că investigaţia continuă.

Fetiţa a fost dusă la Spitalul Woodhull, unde a fost declarată decedată, a afirmat comisarul de Poliţie.

„O viaţă care abia începuse a fost curmată într-o clipă”, a afirmat, într-o conferinţă de presă, primarul din New York, Zohran Mamdani.

„Ziua de astăzi ne aminteşte în mod devastator de cât de multă muncă este nevoie pentru a combate violenţa armaă în oraş”, a adăugat primarul.

Deşi violenţa armată şi focurile de armă sunt obişnuite în Statele Unite, Departamentul Poliţiei din New York a anunţat, în ianuarie, că anul 2025 a fost cel mai sigur din punctul de vedere al violeţei armate din 1994 încoace. Oraşul a înregistrat 688 de incidente cu armde de foc în 2025, a arătat Poliţia, cu 24% mai puţin faţă de 2024.

Imaginile video au surprins doi bărbaţi pe un moped circulând pe contrasens, iar unul dintre ei a scos o armă şi a tras cel puţin două încărcături, a spus ofiţerul de Poliţie.

Suspecţii au plecat mai departe, iar mopedul s-a izbit ulterior de o maşină, a spus Tisch.

Ea a adăugat că unul dintre bărbaţi, care „se potriveşte descrierii autorului, pe baza hainelor şi a înfăţişării”, se află în custodie, în timp ce al doilea suspect este căutat încă.