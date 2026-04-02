Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Video Copil de șapte luni aflat într-un cărucior, împușcat mortal într-o răfuială între bande, în Brooklyn

O fetiță în vârstă de șapte luni aflată într-un cărucior a murit după ce a fost atinsă de un glonț rătăcit, în Brooklyn, New York, în urma unor focuri de armă între bande rivale, afirmă oficialii orașului, citați de Reuters.

Poliția din New York derulează o ancgetă FOTO: captură video

Focurile de armă au fost trase, miercuri după-amiază, pe o stradă din Brooklyn, unde Poliția spune că se aflau mai mulți adulți, două cărucioare şi mulți copii.

Mama şi tatăl fetiței au fugit într-un local din apropiere pentru  a se adăposti. Când s-au uitat în cărucior, ei au văzut că fetița lor era plină de sânge, potrivit unui post afiliat NBC.

Presupusul autor se află în custodia autorităților, a declarat jurnaliștilor comisarul de Poliție Jessica Tisch, scrie News.

„La acest moment, se crede că focurile de armă au legătură cu bandele, iar victima este o ţintă neintenţionată”, a spus Tisch. Nu se ştie deocamdată ce grupare sau grupări au fost implicate în incident.

Ea a adăugat că investigaţia continuă.

Fetiţa a fost dusă la Spitalul Woodhull, unde a fost declarată decedată, a afirmat comisarul de Poliţie.

„O viaţă care abia începuse a fost curmată într-o clipă”, a afirmat, într-o conferinţă de presă, primarul din New York, Zohran Mamdani.

„Ziua de astăzi ne aminteşte în mod devastator de cât de multă muncă este nevoie pentru a combate violenţa armaă în oraş”, a adăugat primarul.

Deşi violenţa armată şi  focurile de armă sunt obişnuite în Statele Unite, Departamentul Poliţiei din New York a anunţat, în ianuarie, că anul 2025 a fost cel mai sigur din punctul de vedere al violeţei  armate din 1994 încoace. Oraşul a înregistrat 688 de incidente cu armde de foc în 2025, a arătat Poliţia, cu 24% mai puţin faţă de 2024.

Imaginile video au surprins doi bărbaţi pe un moped circulând pe contrasens, iar unul dintre ei a scos o armă şi a tras cel puţin două încărcături, a spus ofiţerul de Poliţie.

Suspecţii au plecat mai departe, iar mopedul s-a izbit ulterior de o maşină, a spus Tisch.

Ea a adăugat că unul dintre bărbaţi, care „se potriveşte descrierii autorului, pe baza hainelor şi a înfăţişării”, se află în custodie, în timp ce al doilea suspect este căutat încă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Culisele transferului lui Ciprian Marica la Șahtior Doneţk! „Ahmetov ne-a organizat Miss Ucraina la hotel! Eu le-am spus că vreau numărul 2 și numărul 3.”
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Fotbalistul promovat de Mirel Rădoi la FCSB, criză de nervi în vestiar: a spart tot! Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro!
fanatik.ro
image
„TVA majorat în 2026”. Șansele ca pragul să fie ridicat la 24%. Anunț din coaliție. Avertismentul unui profesor de economie
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte, Louis, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Varianta finală și unită! Kate și William au preluat ”conducerea” familiei regale la slujba de Paște
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
