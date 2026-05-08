Un incendiu a izbucnit vineri, 8 mai, în zona Piața Romană din București, la cablurile electrice ale unui generator, de la un punct trafo. Semafoarele din zonă sunt nefuncționale din cauza incidentului.

Incendiul s-a produs la subsol, pe Bulevardul Magheru 43.

Situația nu a fost agravată până în acest moment. Cu toate acestea, traficul a fost îngreunat din cauză că nu funcționează semafoarele.

La fața locului au fost trimise echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov.