Grădina Zoologică cuprinsă de flăcări pe 2.000 de metri pătrați. Au fost mobilizate 11 autospeciale

Un incendiu a fost semnalat la Grădina Zoologică din București. Pompierii sunt pe drum pentru a interveni la fața locului, transmite ISU București-Ilfov.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un fânar în cadrul Grădinii Zoologice București, strada Vadul Moldovei, sectorul 1, municipiul București.

Au fost alertate 11 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD”, a informat ISU București.

În momentul de față incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări de fum, pe o suprafață de aproximativ 2000 mp.

Nu au fost raportate victime.

Misiunea este în dinamică.