Vot decisiv la Sectorul 1: Consiliul Local a aprobat în unanimitate mandatul pentru încetarea contractului cu Romprest

Consiliul Local Sector 1 a convocat o ședință joi, 19 februarie, pentru a constata încheierea contractului de salubrizare cu Romprest, în luna iunie. Compania acuză însă o încetare forțată a contractului de salubrizare, despre care avertizează că poate genera un prejudiciu de peste 1,12 miliarde lei. În cadrul ședinței Consiliului Local au fost lansate acuzații din ambele părți.

În ședința Consiliului Local de joi, 19 februarie 2026, pe ordinea de zi a fost introdus doar un proiect de hotărâre care vizează mandatarea primarului Sectorului 1 pentru a comunica oficial instituțiilor și partenerilor interesați faptul că actualul contract de delegare a serviciului public de salubrizare ajunge la termen la data de 30 iunie 2026.

Proiectul a fost aprobat în unanimitate cu 25 de voturi date de toți consilieri prezenți la ședință.

Contracul disputat în ședința Consiliului Local

Noul conflict pornește de la un act adițional la contractul dintre primărie și compania Romprest, prin care este scurtată perioada de prestări servicii.

Potrivit publicației „Buletin de București” contractul dintre Romprest și Primăria Sectorului 1 a fost semnat în 2008, pe o perioadă de 25 de ani. Atunci era primar Andrei Chiliman. Astfel, contractul urma să se încheie în 2033. Ulterior, în 2009, în baza unor investigații făcute de Consiliul Concurenței, autoritatea a decis că perioada contractuală este nejustificat de mare.

Municipalitatea, printr-un act adițional (n. r. - Actul Adițional nr. 6), a micșorat perioada contractului la 18 ani, urmând ca acest contract se încheie în 2026, la finalul lunii iunie.

Romprest acuză ocolirea prevederilor legale

„Data de 30 iunie 2026 se bazează eronat pe Actul Adițional nr. 6 susține Rmprest. Acest act conține însă o condiție suspensivă expresă: intrarea sa în vigoare depindea de un eveniment juridic determinat. Eveniment care nu s-a produs. Așa cum este îndeobște cunoscut, în dreptul civil și administrativ, regula este clară: un act afectat de o condiție suspensivă produce efecte doar dacă și când condiția se îndeplinește. În absența acesteia, actul rămâne lipsit de eficacitate juridică”, susține Romprest într-un comunicat de presă.

Compania completează că o constatare a îndeplinirii sau neîndeplinirii condiției nu aparține unei autorități executive și nici unei majorități politice, ci instanței de judecată.

„Romprest a sesizat instanța de judecată competentă, Tribunalul București, cu acțiunea având ca obiect constatarea neîndeplinirii condiției suspensive, singurul comportament legal și contractual care poate fi adoptat în condițiile existentei unui divergente între părțile unui contract afectat de o asemenea modalitate a actului juridic. Numărul dosarului de pe rolul Secției a II-a Contencios Administrativ și Fiscale este 5556/3/2026.

Din punctul nostru de vedere, a decide „ajungerea la termen” înainte ca instanța să stabilească dacă actul adițional a produs efecte înseamnă a anticipa hotărârea judecătorească și a substitui analiza juridică printr-un vot”, a mai informat Romprest.

Despăgubiri de 1,12 miliarde de lei

În cadrul ședinței de joi, avocatul companiei, Iancu Toader, a intervenit, susținând că este nevoie de o constatare a instanței cu privire la intrarea în vigoare a actului adițional, prin care este scurtat contractul cu Romprest la 18 ani și acuzând conducerea primăriei că ascunde anumite documente:

„Nu am venit decât să vă rog să observați că decizia dumneavoastră este una de ocolire a prevederilor legale și să vă raportați și la articolul 51, alineatul 4, din Legea 51, unde se spune clar că în astfel de situații tot la instanță trebuie să mergem.

Se face mențiunea că nu ar exista un impact financiar actual. Se regăsește în această fundamentare. Da, nu ar exista un impact financiar actual, dar acest impact financiar ar însemna că se transgresează și ar putea să devină unul real la momentul la care se va constata caracterul de denunțare unilaterală, ceea ce atrage articolul 20, alineatul 2 din contractul de delegare, cu obligația de a plăti operatorului despăgubiri de a plăti operatului de aproximativ 1,12 miliarde”.

George Tuță: „O analiză mincinoasă”

În replică, primarul George Tuță a acuzat „o analiză speculativă și pe alocuri mincinoasă”, prezentând consilierilor locali un document în care compania scria că „actul adițional 6 este în vigoare”.

„Nu aștept niciun drept la replică, nu am făcut nicio acuzație, v-am prezentat fapte și documente care spun despre atitudinea acestei abordări în care dumneavoastră să fiți influențați, despre o interpretare juridică, nu despre o situație a documentelor, faptelor și actelor pe care le avem la dispoziție”, a spus edilul Sectorului 1.