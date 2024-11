Ce despăgubiri va primi lăutarul bătut de un polițist din București. A avut un deget fracturat care nu i-a mai permis sǎ lucreze 2 ani

Curtea de Apel București a dat în această săptămână verdictul definitiv într-un dosar de purtare abuzivă, un polițist de la Secția 9 din Capitală fiind acuzat că a bătut crunt un lăutar acum șapte ani, iar acesta din urmă nu a mai putut lucra doi ani din cauza loviturilor.

Inițial, printr-o sentință din mai 2023, Judecătoria Sectorului 2 București îl achitase pe polițistul agresor. Numai că victima a făcut apel, iar magistrații de la Curtea de Apel București l-au condamnat pe polițist la doi ani de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de purtare abuzivă. În plus, polițistul trebuie să plătească daune morale de 25.000 de lei lăutarului bătut în urmă cu șapte ani, sentința fiind definitivă.

Concret, în seara zilei de 29 decembrie 2017, lângă magazinul Carrefour din incinta MegaMall din București, un bărbat, despre care s-a aflat ulterior că este lăutar, a aruncat cu o petardă în direcția unui echipaj de poliție și a izbucnit un conflict. Mai multe echipaje de poliție au fost chemate pentru a aplana scandalulul, iar în cele din urmă bărbatul a fost încătușat și dus la Secția 9 de Poliție din Capitală.

La secția de poliție, lăutarul a fost lovit cu pumnii în față de către un polițist, care în plus i-a adresat multiple injurii rasiale și i-a fracturat un deget de la mâna stânga. Ulterior, din cauza leziunilor suferite, victima a avut nevoie de peste 30 de zile de îngrijiri medicale, date ce reies și din certificatul medico-legal eliberat de către Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”.

Judecătorii au stabilit că legat de declaraţiile polițistului agresor, din cuprinsul cărora rezultă că acesta a condus persoana vătămată la etajul II al secţiei de poliţie, recunoscând inclusiv un contact fizic cu aceasta (”am prins-o de umeri, pentru a o ajuta să se aşeze pe băncuţă...i-am spus acesteia, prinzând-o de umeri stai măi drept”), trebuie avut în vedere inclusiv faptul că în faza în urmărire penală, cu ocazia audierii şi a confruntărilor la care a participat, inculpatul s-a contrazis, susţinând la un moment dat că persoana vătămată prezenta leziuni traumatice când a ajuns la secţia de poliţie.

Polițistul a refuzat testul poligraf

”Faptul că inculpatul a avut timp suficient ca să comită fapta reţinută in rechizitoriu este dovedit şi de înregistrările de pe camerele video din interiorul Secţiei 9 Politie, vizionate in şedinţa publică, din observarea cărora rezultă că inculpatul nu s-a aflat la etajul II al Secţiei de Politie numai pentru un timp scurt, de două minute, ci s-a aflat la etajul II al Secţiei 9 Politie, in intervalul orar 20.17 - 21.28, in data de 29.12.2017, timp de 41 de minute, urcând şi coborând de mai multe ori, având din ce in ce un comportament mai agitat şi mai agresiv, fiind vizibil afectat/tulburat de fapta pe care o săvârşise”, spun magistrații în sentința definitivă.

Mai trebuie spus că polițistul violent a refuzat să se supună testului cu aparatul poligraf.

Lăutarul bătut a cerut daune morale de 100.000 de lei și daune materiale de 52.000 de euro, precizând că din cauza fracturii suferite la un deget și-a pierdut temporar mobilitatea și tactilitatea acestuia, fapt ce l-a împiedicat să mai obţină câştiguri prin muncă, din desfăşurarea activităţii profesionale anterioare, aceea de interpret de muzică live la instrumente cu clape şi corzi în localuri și cluburi din ţară si din străinătate.

Lăutarul bătut a depus probe prin care a atestat că în perioada sezonului estival din anii 2016 și 2017 din Cipru a fost plătit cu 1.000 de euro pe săptămână, fiind ulterior invitat să cânte și în alte perioada ale anului, inclusiv la diferite evenimente.

Și tot lăutarul a mai precizat în cadrul procesului că timp de doi ani, în perioada 2018-2019, nu a mai putut cânta din cauza fracturii suferite la degetul de la mâna stângă.

”Un astfel de comportament este grav şi inacceptabil, fiind de natură să aducă atingere integrităţii fizice şi psihice a persoanei dar şi încrederii populaţiei în organele de poliţie. În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei, instanţa de apel apreciază că inculpatul prezintă aptitudinea de a se îndrepta chiar fără executarea pedepsei, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru a se dispune suspendarea sub supraveghere a executării”, au mai precizat în sentință judecătorii de la Curtea de Apel București.