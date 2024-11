Biroul Electoral Central va decide dacă este nevoie de o hotărâre de Guvern pentru referendum

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat, joi, că Biroul Electoral Central va tranşa dezbaterea dintre autorităţi referitoare la emiterea de către Guvern a unei hotărâri pentru clarificări în cazul referendumului propus în Bucureşti.

"Sunt chestiuni tehnice care ţin de Autoritatea Electorală Permanentă, MAI şi, în final, de Guvern. Eu cred că nu ar trebui alegere de alegere să facem improvizaţii, să scriem hotărâri de Guvern. Noi ar trebui să avem un Cod electoral care să ne spună în orice situaţie cine ce face. Nu-l avem. Există o dezbatere între autorităţi pe care cred că o să o tranşeze Biroul Electoral Central şi care o să spună dacă este nevoie de o HG sau nu. Dacă este nevoie de HG, dacă autoritatea de reglementare care este Biroul Electoral Central apreciază că este nevoie de precizări atunci asta este obligaţia Guvernului, pentru că este nevoie de a pune în aplicare o lege, nu este o chestiune de a face un cadou pentru iniţiatorul referendumului", a afirmat Nicuşor Dan, după o întâlnire cu candidatul independent la alegerile prezidenţiale Mircea Geoană, care a avut loc la sediul de campanie al acestuia, potrivit Agerpres.

Primarul general a precizat că se va organiza o campanie de informare cu privire la referendum, timp de două săptămâni, înainte de consultarea populară.

Nicuşor Dan a menţionat că el a iniţiat dialogul cu candidaţii la prezidenţiale pe tema celor 20 de puncte pe care le-a propus.

"În primul mandat am constatat nişte constrângeri ale funcţiei de primar general în raportul cu autorităţi centrale, în raport cu prevederi legale şi, atunci, aşa cum am anunţat public acum o lună jumătate-două, am venit cu 20 de puncte, iar din aceste 20 de puncte cele mai importante două (...) le-am supus referendumului bucureştenilor", a explicat primarul Capitalei.

La rândul său, Mircea Geoană a precizat că problema relaţiei între municipiu şi sectoare trebuie tranşată şi s-a declarat convins că bucureştenii îşi vor da avizul la referendum.

"Problema pe care eu o văd este că aceste referendumuri naţionale sau locale nu au şi consecinţe în plan practic. Poporul se exprimă, bucureştenii se vor exprima şi, după aceea, nu se întâmplă practic nimic, pentru că sistemul nostru legislativ şi de partide nu permit ca aceste decizii să devină şi realitate. De aceea, în cazul în care voi ieşi preşedinte şi voi putea lucra şi cu domnul primar general şi cu partidele, vom reveni cu un sistem în care referendumurile naţionale şi cele locale importante să aibă şi consecinţe practice şi voi propune în cursul anului viitor, separat de orice alt tip de alegeri naţionale, reluarea referendumului cu privire la reducerea numărului de parlamentari. Este un referendum care a trecut şi care nu a produs consecinţe în 2009 şi acest subiect este foarte important pentru noi", a declarat candidatul independent.

Opinia sa este una "pozitivă" cu privire la cele 20 de puncte aduse în atenţie de primarul general, dar există câteva observaţii şi propuneri.

Discuţiile au vizat şi câteva propuneri din programul lui Geoană privind aleşii locali.

"Departamentul de la Cotroceni, care astăzi nu există, va fi dedicat relaţiei cu aleşii locali şi cred că pentru proiectele mari ale Bucureştiului şi ale ţării o întâlnire trimestrială între preşedintele ţării, prim-ministru şi primarul general şi alţi aleşi locali va trebui să devină, de fapt, o a doua natură a modului în care noi rezolvăm probleme importante şi creăm proiecte importante pentru ţară", a afirmat el.

Debirocratizarea, digitalizarea serviciilor publice, depolitizarea serviciului de sănătate, poluarea, traficul, gropile de gunoi au fost alte teme abordate de Mircea Geoană şi Nicuşor Dan.

"Este inacceptabil ca Bucureştiul să nu aibă o sală de spectacole pentru Festivalul Enescu şi să avem Sala Palatului făcută de Gheorghiu Dej. Este inacceptabil pentru Bucureşti să aibă un aeroport la Otopeni care este efectiv o ruşine pentru România, care a fost făcut de Ceauşescu la vizita lui Nixon în '69, poate că ne gândim şi la închiderea aeroportului Băneasa pentru a dezvolta acolo oraşul şi a construi un aeroport. Gara de Nord este un alt exemplu pe care l-am discutat cu domnul primar general. Vrem să facem tren de mare viteză între Bucureşti şi Budapesta şi avem o Gară de Nord care efectiv este în urma oricărei gări centrale în această ţară", a transmis Geoană.