Sute de brașoveni au alergat la Crosul Hospice Casa Speranței pentru persoanele îngrijite de instituție

Peste 800 de brașoveni s-au prezentat sâmbătă, dis-de-dimineață, la startul crosului Hospice Casa Speranței, dornici să alerge în beneficiul bolnavilor care primesc îngrijiri paliative.

Sute de brașoveni și nu numai s-au strâns sâmbătă dimineață pe Aleea de sub Tâmpa, unde s-a desfășurat crosul Hospice Casa Speranței. Participanții au vrut să le întindă o mână prietenească tuturor celor care trec prin momente extrem de dificile și au nevoie de ajutorul celor de la Hospice.

„Astăzi sunt peste 800 de alergători care sunt alături de noi aici, pe Aleea de sub Tâmpa, la diferite curse, de la curse de copii sau curse de adulți până la cursele pacienților noștri și, în paralel, avem și curse care se desfășoară online, cu alergători din toate colțurile lumii și le mulțumim tuturor că sunt alături de noi”, a declarat directorul general al Fundației Hospice Casa Speranței, Mirela Nemțanu.

Vremea numai bună pentru alergare, traseul superb și bucuria de a-i ajuta pe semenii care au nevoie să fim lângă ei au fost ingredientele care au făcut din dimineața zilei de sâmbătă una extrem de frumoasă pentru participanții la Crosul Hospice.

„A fost greu, dar am trecut cu bine. Traseul a fost lung și greu. Am fost pe aici, am urcat niște scări, am alergat pe sus și am coborât niște scări. Am auzit și eu de cursa asta și am zis că încerc să alerg”, a spus un băiețel. „A fost fain. Am fugit pe acolo, pe scări. M-am descurcat bine”, a spus o fetiță.

Între cei care au alergat s-a numărat și prefectul județului, Cătălin Văsii. „Este unul dintre puținele evenimente care strânge comunitatea noastră în jurul unui scop nobil și mă bucur că sunt foarte mulți participanți, că este o reușită și că această entitate merită, cu adevărat, un astfel de eveniment”, a spus prefectul, care a venit însoți de copiii săi.

Pe lângă cei care au alergat la Brașov, peste 1.000 de persoane aleargă virtual. Aceștia o pot face atât sâmbătă, cât și duminică și pot veni, astfel, din orice colț al lumii, în sprijinul pacienților Hospice.