O comună brașoveană a rămas fără primar. Acesta a fost condamnat definitiv, după ce a amenințat polițiști

Primarul din comuna brașoveană Comăna, Viorel Grusea, a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru ultraj. Edilul a amenințat polițiștii veniți în control la magazinul soției sale

Comuna brașoveană Comăna a rămas fără primar, după ce mandatul edilului șef a încetat de drept ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive a instanței, care l-a condamnat pe Viorel Grusea la închisoare cu suspendare, pentru ultraj. În 17 octombrie a intrat în vigoare Ordinul prefectului județului Brașov, Cătălin Văsii, privind încetarea mandatului lui Grusea, zi în care primarul și-a luat rămas bun de la colegi.

„A fost o zi tristă și încărcată de emoție. Au fost aproape 16 ani în care am trecut și prin bune, și prin rele. În tot acest timp m-am străduit să transform comuna noastră într-un loc mai frumos, mai plăcut și, mai ales, să fiu alături de dumneavoastră, la fel cum dumneavoastră ați fost alături de mine, pentru că așa se construiesc lucrurile trainice: împreună. Când devii reprezentantul unei comunități, o parte dintre speranțele, temerile și curajul tuturor iau naștere în propria persoană; acest sentiment este de mare responsabilitate, dar și onorant. Mergem înainte, iar Dumnezeu va avea grijă de noi toți”, a postat Viorel Grusea pe rețelele sociale.

În data de 30 septembrie, Viorel Grusea, primarul comunei Comăna, din județul Brașov, a fost condamnat definitiv de către Judecătoria Brașov, la o pedeapsă de 8 luni pentru ultraj, cu suspendarea executării.

Pe 14 aprilie 2021, Viorel Grusea a ameninţat cu moartea poliţiştii care făceau un control la magazinul soţiei lui. Primarul a decis să încheie un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, acord încheiat pe 18 aprilie 2021 şi care prevede o condamnare la închisoare cu suspendare de mai puţin de un an şi interzicerea unor drepturi.

„Pe fond de presiune şi stres am avut o reacţie impulsivă verbal la adresa oamenilor legii. Recunosc şi regret această reacţie de moment; până ieri (14 aprilie 2021, n.r.) nu am mai avut niciodată vreun conflict cu legea penală şi, cu siguranţă, nu voi mai avea! Pentru că ştiu că nu am făcut, nu fac şi nu voi face rău nimănui, iar reacţiile de acest gen nu vor mai exista! Mulţumesc tuturor celor care in aceste momente dificile pentru mine şi familia mea, au fost alături de noi şi ne-au susţinut!”, a transmis Viorel Grusea, chiar a doua zi după incidentul care l-a avea să-l facă să piardă fotoliul de primar.

Viorel Grusea a fost primar al comunei Comăna începând din anul 2008, la momentul respectiv el fiind cel mai tânăr primar din Ţara Făgăraşului. El a fost un primar apreciat de localnici, însă întâmplarea din 14 aprilie, când băuse câteva pahare înainte să îi amenințe pe polițiști, l-a făcut să dea cu piciorul carierei sale politice.