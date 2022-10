O brașoveancă face cele mai bune praline din România. Alina Lungu a fost premiată la Gala HoReCa

Alina Lungu face cele mai bune praline de ciocolată din Brașov, căutate nu numai sub Tâmpa ci în toată țara. Toate sunt făcute manual, după rețete elaborate și îmbunătățite în cei 11 ani de activitate

HoReCa Women Awards Gala este primul eveniment din România care și-a propus să promoveze femeile de afaceri din domeniul ospitalității.

La gala de săptămâna trecută, o brașoveancă a câștigat premiul cel mare la una din categoriile pentru care gala oferă recunoaștere. Astfel, Best Pastry Chef/chocolatier din România 2022 este Alina Lungu.

„Consider că în acest domeniu este foarte importantă calitatea produselor, precum și consecvența. Faptul că noi deja avem 11 ani pe piața brașoveană și nu doar pe piața brașoveană, am fost printre pionierii producției de circulată artizanală în România și faptul că în jurul nostru s-a creat o comunitate a bunului gust și a calității au condus la acest premiu. Noi am pus mereu accentul pe educație, pentru că trebuie să fim realiști și să înțelegem că, momentan, în România oamenii nu au papilele gustative atât de educate și noi am încercat cu cei mici să organizăm ateliere, să le explicăm despre bobul de cacao, cum se produce ciocolata, de unde provine ea. Și același lucru l-am făcut și cu adulții în degustările noastre, fie că au fost de ciocolată, de înghețată sau de de eclere”, a dezvăluit Alina Lungu.

Alina Lungu a dezvăluit și care este secretul succesului său în afacerea prin care adduce multă bucurie în casele brașovenilor și nu numai.

„Echipa din spatele meu a primit această distincție, pentru că acest premiu este și al meu, dar este și al echipei, este rezultatul muncii noastre din ultimii 11 ani și mă bucur că sunt alături de noi și au înțeles motivația noastră și de ce facem lucrurile așa cum sunt. Eu mereu le spun că, dacă păstrăm o calitate ridicată și suntem serioși în ceea ce facem, lucrurile se vor vedea în timp”, a adăugat Alina Lungu.

La HoReCa Women Awards Gala, un juriu format din 15 profesioniști de marcă a analizat activitatea fiecărei finaliste, pe baza a cinci criterii. Au contat pregătirea și experiența profesională, performanțele și aportul în dezvoltarea afacerii, influența și implicarea în proiecte de responsabilitate. Pe lângă câștigătoarea Alina Lungu, o altă brașoveancă, Oana Coantă, a reprezentat orașul de la poalele Tâmpei, de această dată în calitate de membru al juriului.