Monopostul creat de studenții brașoveni, pe locul întâi și în Spania. A concurat cu cei mai buni din Europa

După ce s-a impus în Portugalia, monopostul creat de studenții de la Universitatea Transilvania din Brașov a câștigat și în Spania, în fața celor mai prestigioase universități europene.

Pentru al doilea weekend consecutiv, echipa Blue Streamline, care reprezintă Universitatea Transilvania din Brașov, s-a impus în competiția monoposturilor create de studenți ai celor mai prestigioase universități din Europa. După victoria din Portugalia, brașovenii au concurat în Spania, pe circuitul din Catalunya, unde au fost prezenți până acum la toate edițiile întrecerii.

La start s-au prezentat 36 de echipe, iar, pe lângă întrecerile de pe pistă, echipele de studenți au avut de parcurs și probe precum prezentarea unui business plan, prezentarea costurilor necesare pentru realizarea monopostului și chiar a planului legat de design-ul mașinii de curse.

În total au fost 8 probe, pe care cei 12 studenți UNITBV, coordonați de conf. dr. ing. Mihai Comșiț le-au trecut cu brio: locul 10 la Business Plan, locul 6 la Cost Report, locul 4 la Design Report, poziția a 4 la SkidPad, 3 la autocross, 2 la accelerație, 1 la anduranță și 1 la Eficiență. La final, punctajul total, i-a adus pe studenții brașoveni direct pe locul 1 la clasa Combustie.

„Dacă o echipă de 12 studenți și un profesor au reușit într-un an să proiecteze și să construiască de la zero o mașină de curse cu care să câștige competiții internaționale de prestigiu, înseamnă că în țara aceasta se poate face și se face școală, iar România are viitor. Felicitări studenților și profesorului lor!” a declarat prof. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan, Rectorul Universității Transilvania din Brașov.

„A fost o săptămână în viteză. Am alergat 1.000 de kilometri din Portugalia până în Spania, am intrat direct în inspecții tehnice și ne-am luptat cu cele mai mari forțe din Europa. Am mers cap la cap cu Valencia și cu Aachen până la sfârșit și o mare surpriză s-a întâmplat la final, o surpriză pe care ne-o doream, un vis pe care-l avem de 13 ani, de când venim la Circuit de Catalunya. Suntem singura echipă care a participat la toate competițiile Formula Student Spain”, de declarat profesorul Mihai Comșiț.

Echipa BlueStreamline se va întoarce acum în țară cu două medalii de aur obținute în Portugalia și Spania, urmând ca în zilele următoare să plece în Croația, la cea de-a treia competiție internațională. La finalul lunii iulie, BlueStreamline a lansat cel de-al 14-lea monopost construit de la zero de studenți.