Cele patru tipuri de extratereștri cunoscute de Guvernul SUA, dezvăluite de un fizician. „Unii vor crede că suntem nebuni”

O audiere la Capitol Hill a readus în prim-plan misterul OZN-urilor, după ce un fizician implicat în proiecte secrete ale Pentagonului a făcut afirmații care alimentează speculațiile privind existența vieții extraterestre.

Într-un briefing recent privind Fenomenele Aeriene Neidentificate (UAP), fizicianul dr. Eric Davis, cunoscut pentru activitatea sa în proiecte secrete ale Pentagonului, i-a șocat pe ascultători menționând presupuse specii extraterestre — Cenușii (Grays), Nordici (Nordics), Insectoizi (Insectoids) și Reptilieni (Reptilians) — ca posibili operatori ai unor nave neidentificate, dezvăluie Daily Mail.

Davis a descris aceste entități drept umanoide, de dimensiuni apropiate de cele ale oamenilor, și posibil legate de programe clasificate de inginerie inversă.

Discuția a fost declanșată de congresmanul din Missouri Eric Burlison, membru al Comitetului pentru Supraveghere al Camerei și al grupului UAP, care a dezvăluit, în cadrul podcastului The Endless Void with Kristin Fisher, că a auzit aceleași patru clasificări în informări private.

„Am auzit aceste patru clasificări discutate în ședințele din acest birou, de către alții”, a spus Burlison. „Dar nu mă așteptam să le aud de la el. Nu mă așteptam ca Eric Davis, știți, un om de știință respectat, să spună asta.”

Burlison, care se declară sceptic, a recunoscut că nu știe sigur care sunt sursele lui Davis, subliniind că afirmațiile acestuia ar putea proveni din cunoștințe directe sau din relatări de mâna a doua.

„Dacă este adevărat, ar fi un moment care schimbă paradigma”, a spus el. „Dar dacă este adevărat, guvernul nu are dreptul să țină un astfel de secret față de publicul pe care îl servește.”

Cel patru tipuri de extratereștri

Conceptul de Cenușii ca arhetip extraterestru popular a prins contur în anii ’60, în mare parte datorită celebrului caz de răpire al lui Betty și Barney Hill. Cuplul a descris răpitorii drept umanoizi mici, cu piele gri netedă, ochi mari negri în formă de migdală și fără trăsături umane obișnuite precum nas sau urechi.

Nordicii sunt descriși ca ființe înalte și suple, asemănătoare oamenilor scandinavi, cu păr blond, ochi albaștri și piele deschisă la culoare. Adesea asociați cu roiul stelar Pleiade, aceștia sunt prezentați ca deținând tehnologie avansată și intenții pașnice, apărând frecvent în relatările contactaților și în folclorul OZN din anii ’50.

Insectoizii apar în mitologia extraterestră încă din primele decenii ale secolului XX, cu origini care pot fi urmărite până la filmul „O călătorie pe Lună” (1902) al lui Georges Méliès. Aceste ființe prezintă trăsături de insectă, precum mai multe membre, exoschelet, mandibule și uneori antene.

Teoria Reptilienilor — potrivit căreia extratereștri metamorfozi cu trăsături de reptilă controlează în secret Pământul — a devenit populară la sfârșitul secolului XX prin teoriile conspiraționiste ale lui David Icke. Interesant este că figuri asemănătoare, jumătate om – jumătate șarpe, apar și în mitologia antică din Asia de Sud și de Sud-Est, cum sunt Nāga.

Deși Davis le-a numit pe toate în luna mai, Burlison a înclinat spre o explicație mai pământească, sugerând că UAP-urile sunt, cel mai probabil, tehnologii umane avansate — poate proiecte experimentale ale unor contractori privați.

„Având în vedere toate progresele pe care le-am făcut — faptul că am descoperit particula Higgs Boson, toate descoperirile din fizica cuantică — și nimeni nu a reușit să creeze o formă de propulsie avansată…”, a remarcat el.

Totuși, Burlison a glumit că ar fi furios dacă o astfel de tehnologie ar exista, amintindu-și cum a stat blocat pe pista unui aeroport timp de trei ore din cauza vremii: „Dacă avem propulsie avansată, o să fiu foarte supărat.”

Audierile, catalogate drept absurde

Criticii au respins audierile ca fiind absurde, cu referințe la Reptilieni și Insectoizi care par mai degrabă science-fiction decât o anchetă serioasă. „Unii vor crede că suntem nebuni”, a recunoscut Burlison, conștient de scepticismul stârnit de comentariile sale.

Cu toate acestea, el a apărat investigația, subliniind că banii contribuabililor finanțează programe ale Pentagonului, serviciilor de informații și Departamentului Energiei pentru studierea UAP-urilor. „Le datorez cetățenilor americani să aflu adevărul”, a spus el.

Burlison crede că publicul ar putea face față adevărului dacă existența extratereștrilor ar fi confirmată. „Majoritatea ar citi titlul și și-ar vedea de treabă”, a prezis el, observând tendința oamenilor de a normaliza chiar și cele mai extraordinare revelații.

Totuși, a insistat că astfel de descoperiri nu trebuie ascunse: „Guvernul aparține poporului, nu invers. A ascunde astfel de secrete monumentale ar însemna trădarea încrederii publicului.”

Deși rămâne prudent față de afirmațiile despre extratereștri, Burlison intenționează să îl preseze pe dr. Davis pentru a clarifica dacă remarcile sale surprinzătoare provin din cunoștințe directe sau din relatări secundare.

Lipsa unor dovezi concrete, împreună cu ambiguitatea surselor lui Davis, menține dezbaterea la nivel speculativ. Burlison plănuiește să revină cu întrebări, pentru a afla dacă afirmațiile acestuia se bazează pe observație directă sau pe analize ale unor fenomene raportate.