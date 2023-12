Inaugurat de câteva luni, Aeroportul Brașov e un dezastru: fără curent, apă sau Internet și nu se pot efectua zboruri pe vreme rea

Stenogramele ședinței de CA de la Aeroportul Brașov dezvăluie o situație incredibilă: fără apă, curent, Internet și fără proceduri pentru zboruri pe vreme severă

Publicația online BizBrașov a dezvăluit care este, de fapt, situația la Aeroportul Internațional Brașov. Reporterii publicației au intrat în posesia stenogramellor ședințelor din 30 octombrie și 9 noiembrie ale Consiliului de Administrație al aeroportului, de unde reiese că lucrurile sunt foarte complicate la investiția care a costat 140 de milioane de euro.

Directorului aeroportului, Alexandru Anghel, i s-a reproșat că nu a rezolvat problemele cu taxarea parcării de la aeroport și că nu a funcționalizat stațiile de alimentare a mașinilor electrice, fapte care ar fi cauzat un prejudiciu important aeroportului, plus faptul că nu s-au închiriat spațiile comerciale din incintă.

Ca urmare, președintele Consiliului de Administrație, Daniel Ștefan Micu, a convocat o ședință în care a încercat să-l demită pe Alexandru Anghel. De fapt, Daniel Ștefan Micu l-a demis pe director, prin demararea unei acțiuni în instanță prin care ar urma să recupereze un prejudiciu, însă acesta nu a fost calculat.

Aeroportul funcționa fără Internet și cu punctele de check-in nefuncționale

Alexandru Anghel a explicat că demiterea sa este un abuz și că Aeroportul Internațional Brașov întâmpină mari probleme de funcționalitate.

„Eu am spus de multe ori, a fost greu până am dat drumul la aeroport, dar după ce am dat drumul a fost și mai greu pentru că n-am avut oameni, n-am avut bani. Multe lucruri au trebuit să fie puse la punct. Și încă nu sunt funcționale. Sunt numai aici, jumătate din birouri nu sunt funcționale. N-avem Internet. Check-in-urile nu sunt funcționale. Vine SRI, Vamă, Frontieră, Permanent”, a explicat Alexandru Anghel în timpul ședinței.

Directorul spune că devizurile sosesc tot timpul de la ROMATSA, iar parcarea nu a putut fi făcută operațională pentru că firmei din Turcia care scrie codul i s-a ars serverul. Alexandru Anghel a explicat și că aeroportul nu poate funcționa în acest moment în condiții de climă aspră. În opinia directorului este numai vina ROMATSA, care a întârziat nepermis de mult procesul pentru aceste proceduri.

Alexandru Anghel a mai arătat că în aeroport nu sunt prize și nu se poate utiliza nici măcar o cafetieră pentru că sare instalația în aer. De altfel, potrivit lui Anghel, au fost „vreo două situații” în care aeroportul era să ia foc și este nevoie ca proiectul de instalație electrică să fie refăcut.

Nici apă nu există în toată clădirea, motiv pentru care – alături de lipsa de alimentare cu energie electrică – spațiile comerciale nu pot fi închiriate. Din stenogramele ședinței mai reiese că o companie aeriană din Germania ar fi cerut bani ca să vină la Brașov, iar conducerea executivă nu a dorit să îi ofere avantaje față de alți clienți.

De asemenea, directorul a fost întrebat de ce a semnat ca Aeroportul Internațional Brașov să plătească 5 milioane de lei anual către ROMATSA, din moment ce alte aeroporturi din România nu plătesc. Anghel a explicat că altfel nu s-ar fi dat drumul la aeroport și, dacă aceste sume nu sunt legale, atunci nu le va plăti.

Alexandru Anghel a vorbit și despre prelungirea programului aeroportului, pe care au cerut-o toate companiile pentru a veni la Brașov. Directorul Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav a contestat actul prin care a fost trimis în judecată pentru recuperarea unui prejudiciu care la acest moment nu este calculat de nimeni.