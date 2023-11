Demis de președintele CA, directorul Aeroportului Brașov nu recunoaște decizia și contraatacă

După ce lucrurile păreau să fi intrat pe un făgaș normal, situația de la Aeroportul Internațional Brașov pare să fi intrat în vrie. Președintele Consiliului de Administrație l-a demis pe director.

Cu toate că o decizie a Consiliului de Administrație l-a revocat din funcție, directorul Aeroportului Internațional Brașov, Alexandru Anghel, nu o recunoaște. Mai mult, directorul spune că el nu a primit nici măcar o informație oficială despre revocarea sa.

„Vreau să vă spun că nu am fost revocat pentru că nu există nicio hotărâre de conciliu de administrație în acest sens. Indiferent de ce se spune, eu, la ora asta nu am nicio hotărâre de revocare primită pentru că, în ședința de consiliu de administrație de joi, împreună cu colegii mei, am prezentat toate problemele ridicate și a fost un fel de raport de activitate. Am spus ce s-a făcut de la începutul activității la aeroport, din 15 iunie și am pus accent pe anumite elemente care trebuiau clarificate. Am venit cu documente, s-a discutat. Practic, a fost un raport de activitate”, a declarat Alexandru Anghel, director Aeroportul Internațional Brașov.

Directorul spune că pe ordinea de zi nu a existat un asemenea subiect, astfel că din punct de vedere legal și al regulamentului Consiliului de Administrație nu putea fi aprobat un asemenea punct. Alexandru Anghel spune că și-a analizat cu atenție contractul și a observat că un membru al Consiliului de Administrație nu are voie să facă parte din întreprinderi care au relații comerciale cu aeroportul, deoarece mandatul încetează.

Anghel spune că Micu e incompatibil

„Pentru că-l avem pe domnul Micu, care este angajat ROMATSA, noi avem facturi de la ROMATSA, avem relații comerciale cu ROMATSA și semnalez că dumnealui ar fi trebuit să nu mai fie coleg cu noi de vreo jumătate de an, de când s-a aprobat bugetul regiei cu bani care erau destinați ROMATSA. Din acel moment, dânsul este într-o mică ilegalitate, așa cum citim în contract, dar eu nu am calitatea de a stabili acest lucru și atunci mă adresez celor în drept să analizeze și să ia măsurile care se impun”, a mai spus Alexandru Anghel.

Directorul Anghel spune că Daniel Micu nu este un simplu membru al Consiliului de Administrație, ci președintele acestuia, adică persoana care semnează toate hotărârile.

În ce privește acuzațiile care i s-au adus, Anghel spune că i s-a reproșat că parcarea nu este funcțională, deși nu are în contract un termen până la care aceasta să fie funcțională. În schimb, a exemplificat că a cheltuit doar 4,5 milioane de lei din cele 20 de milioane alocate pentru cheltuieli de funcționare și a adus venituri de 1,5 milioane, deși prognoza era de mai puțin de 300.000 de lei.

Decizia de revocare ar urma să fie comunicată chiar azi

În replică, am primit un comunicat semnat „Consiliul de Administraţie al Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav”, în care se precizează că „în urma şedinţei, Consiliul de Administraţie a luat act de aspectele prezentate de către directorul general şi a votat demararea în instanţă a acţiunii în răspundere împotriva mandatarului din contractul acestuia de mandat”.

În același comunicat se mai arată că, în cazul în care Consiliul de Administraţie decide pornirea acţiunii în răspundere împotriva mandatarului, contractul de mandat încetează de drept în termen de 30 de zile de la data la care a fost notificat mandatarul cu privire la acest aspect. De asemenea, directorul ar urma să fie informat chiar azi, 10 noiembrie, despre pornirea acțiunii.

Aeroportul Internațional Brașov are o datorie de 3,6 milioane de lei către ROMATSA, însă directorul Alexandru Anghel spune că nu o poate plăti până când Consiliul Județean nu decide că plata poate fi făcută. Anghel invocă faptul că Aeroportul Brașov este singurul din țară obligată să plătească ROMATSA serviciile prestate.