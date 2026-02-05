Dosarul femeii desfigurate într-un spa din Brașov ajunge în instanță după patru ani: „Mă simt o problemă administrativă, nu un om”

O femeie care a suferit arsuri grave pe 40% din corp într-un centru spa din Braşov a obținut trimiterea în judecată a firmei care administra unitatea și a patru reprezentanți ai acesteia, la aproape patru ani de la incident. Dosarul, preluat după ani de stagnare, include cereri de despăgubiri de 4,5 milioane de euro și aduce în prim-plan contrastul între discursul public despre celeritate și realitatea concretă a justiției.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov a anunțat joi trimiterea în judecată a societății comerciale I.C. S.R.L. și a patru reprezentanți ai acesteia, într-un dosar deschis după ce o clientă a suferit arsuri severe, în martie 2022, în incinta unui hotel din municipiul Braşov.

Serviciul de Investigații Criminale Braşov a finalizat urmărirea penală la 29 ianuarie 2026, iar rechizitoriul a fost încheiat pe 3 februarie, aproape patru ani după producerea incidentului.

Potrivit procurorilor, „la data de 15 martie 2022, ora 17:40, în incinta centrului SPA B., care funcționează la etajul II al Hotelului K., s-ar fi produs un incendiu ca urmare a unor grave omisiuni și inacțiuni infracționale ale inculpatei societatea I.C. S.R.L. și ale inculpaților P.D. (administrator/director executiv), L.D.A. (manager centrului SPA), C.A.N. (asistent-manager – coordonatoare housekeeping) și B.A.A.E. (recepționistă)”, relatează News.ro.

Omisiuni și deficiențe majore

Parchetul arată că firma și conducerea acesteia „ar fi omis să adopte, să implementeze și să supravegheze măsurile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare, iar angajații să pună în aplicare instrucțiunile esențiale privind prevenirea incendiilor. Omisiunile au constat în punerea la dispoziția clientului a unei substanțe inflamabile concentrate, fără diluție și fără instrucțiuni minime de manipulare, precum și lipsa avertismentelor privind riscul de incendiu în saună”.

Ancheta a relevat și deficiențe organizatorice majore: unitatea spa funcționa fără autorizație de securitate la incendiu, nu avea proceduri scrise de urgență, iar personalul era insuficient instruit.

„Această stare de fapt a făcut ca, la declanșarea incendiului, personalul să nu acorde ajutorul necesar victimei și să nu sesizeze evenimentul. În urma incendiului, victima a suferit arsuri de gradul II, III și IV pe aproximativ 40% din suprafața corporală, necesitând 170–180 de zile de îngrijiri medicale și suferind un prejudiciu estetic grav și permanent (desfigurare)”, mai arată procurorii.

Dosar blocat patru ani și scrisoarea victimei

Dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov în decembrie 2025, după ce Ana Oprea, victima incendiului, a publicat o scrisoare deschisă în care critica ritmul lent al anchetei.

„Am ajuns să mă simt o simplă problemă administrativă, nu un om. Este imposibil să nu observ contrastul dintre discursul public despre celeritate și realitatea concretă din dosare precum al meu, unde inacțiunea a devenit regula, nu excepția. (...) Pentru victime, problema justiției nu este una de imagine publică, ci profund umană: dosare ținute pe loc până aproape de prescripție, fără asumare și fără răspundere”, scria femeia în decembrie 2025.

Ea a mai subliniat că ar prefera să știe că procurorul care a tergiversat dosarul a fost „presat politic sau ierarhic” și nu incompetență sau lipsă de interes, pentru ca lupta pentru justiție să fie credibilă.

În prezent, a fost instituit un sechestru asigurător de 1,5 milioane de euro, în timp ce femeia cere despăgubiri de 4,5 milioane de euro.