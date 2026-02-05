search
Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dosarul femeii desfigurate într-un spa din Brașov ajunge în instanță după patru ani: „Mă simt o problemă administrativă, nu un om”

0
0
Publicat:

O femeie care a suferit arsuri grave pe 40% din corp într-un centru spa din Braşov a obținut trimiterea în judecată a firmei care administra unitatea și a patru reprezentanți ai acesteia, la aproape patru ani de la incident. Dosarul, preluat după ani de stagnare, include cereri de despăgubiri de 4,5 milioane de euro și aduce în prim-plan contrastul între discursul public despre celeritate și realitatea concretă a justiției.

Femeia a suferit arsuri grave pe 40% din corp într-un centru spa din Braşov FOTO: Hotel Palace Govor
Femeia a suferit arsuri grave pe 40% din corp într-un centru spa din Braşov FOTO: Hotel Palace Govor

Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov a anunțat joi trimiterea în judecată a societății comerciale I.C. S.R.L. și a patru reprezentanți ai acesteia, într-un dosar deschis după ce o clientă a suferit arsuri severe, în martie 2022, în incinta unui hotel din municipiul Braşov.

Serviciul de Investigații Criminale Braşov a finalizat urmărirea penală la 29 ianuarie 2026, iar rechizitoriul a fost încheiat pe 3 februarie, aproape patru ani după producerea incidentului.

Potrivit procurorilor, „la data de 15 martie 2022, ora 17:40, în incinta centrului SPA B., care funcționează la etajul II al Hotelului K., s-ar fi produs un incendiu ca urmare a unor grave omisiuni și inacțiuni infracționale ale inculpatei societatea I.C. S.R.L. și ale inculpaților P.D. (administrator/director executiv), L.D.A. (manager centrului SPA), C.A.N. (asistent-manager – coordonatoare housekeeping) și B.A.A.E. (recepționistă)”, relatează News.ro.

Omisiuni și deficiențe majore

Parchetul arată că firma și conducerea acesteia „ar fi omis să adopte, să implementeze și să supravegheze măsurile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare, iar angajații să pună în aplicare instrucțiunile esențiale privind prevenirea incendiilor. Omisiunile au constat în punerea la dispoziția clientului a unei substanțe inflamabile concentrate, fără diluție și fără instrucțiuni minime de manipulare, precum și lipsa avertismentelor privind riscul de incendiu în saună”.

Ancheta a relevat și deficiențe organizatorice majore: unitatea spa funcționa fără autorizație de securitate la incendiu, nu avea proceduri scrise de urgență, iar personalul era insuficient instruit.

„Această stare de fapt a făcut ca, la declanșarea incendiului, personalul să nu acorde ajutorul necesar victimei și să nu sesizeze evenimentul. În urma incendiului, victima a suferit arsuri de gradul II, III și IV pe aproximativ 40% din suprafața corporală, necesitând 170–180 de zile de îngrijiri medicale și suferind un prejudiciu estetic grav și permanent (desfigurare)”, mai arată procurorii.

Dosar blocat patru ani și scrisoarea victimei

Dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov în decembrie 2025, după ce Ana Oprea, victima incendiului, a publicat o scrisoare deschisă în care critica ritmul lent al anchetei.

„Am ajuns să mă simt o simplă problemă administrativă, nu un om. Este imposibil să nu observ contrastul dintre discursul public despre celeritate și realitatea concretă din dosare precum al meu, unde inacțiunea a devenit regula, nu excepția. (...) Pentru victime, problema justiției nu este una de imagine publică, ci profund umană: dosare ținute pe loc până aproape de prescripție, fără asumare și fără răspundere”, scria femeia în decembrie 2025.

Ea a mai subliniat că ar prefera să știe că procurorul care a tergiversat dosarul a fost „presat politic sau ierarhic” și nu incompetență sau lipsă de interes, pentru ca lupta pentru justiție să fie credibilă.

În prezent, a fost instituit un sechestru asigurător de 1,5 milioane de euro, în timp ce femeia cere despăgubiri de 4,5 milioane de euro.

Braşov

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Întâlnire neașteptată la Poiana Brașov: Trei pui de urs, filmați de turiști în timp ce se joacă nestingheriți pe pârtie
digi24.ro
image
Margot Robbie, apariție spectaculoasă în Londra. Ținuta cu care a atras toate privirile. FOTO
stirileprotv.ro
image
ChatGPT, noul consilier prezidențial?! Gândul a verificat ultima postare a lui Nicușor Dan, referitoare la raportul american de anulare a alegerilor din România. Primul rezultat este categoric: 100% scris cu inteligență artificială
gandul.ro
image
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
mediafax.ro
image
Fostul jucător de la Dinamo şi Rapid anunţă revenirea FCSB-ului: “Dacă prinde play-off-ul, mi-e teamă că va câştiga titlul”
fanatik.ro
image
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
libertatea.ro
image
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
digisport.ro
image
Bulgarii se uită șocați la marea lovitură dată de România: Diferența este una uriașă
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Câți bani a plătit Simion pentru lobby, în încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere despăgubiri de milioane de dolari
antena3.ro
image
La 24 de ani, Grațiela își caută job de 6 luni: 300 de aplicări, 10 interviuri, aproape niciun răspuns
observatornews.ro
image
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
prosport.ro
image
Ce nu are voie să facă un controlor STB: de multe ori încalcă legea fără să ai habar. De ce nu te poate bloca sau legitima cu forţa
playtech.ro
image
Florin Prunea, dat pe spate de o concurentă de la Desafio. E soția unui artist celebru din România
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Mulțumesc, nea Gigi. Nici nu visam la 1.000.000 €”. Becali l-a făcut milionar, apoi i-a închis ușa-n nas: ”răzbunarea”
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat de 66 de ani a ajuns la spital după ce a fost despicat cu... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
Sute de mii de pensionari pot primi până la 628 de lei în plus la pensie. Care sunt condițiile
romaniatv.net
image
Guvernul schimbă iar plățile pentru TVA. Noi măsuri intră în vigoare la 1 martie
mediaflux.ro
image
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit în privința eliberării din spital
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Trei zodii intră într-o nouă eră a abundenței începând cu 5 februarie 2026. Au parte de oportunități neașteptate, iar viața li se schimbă radical
click.ro
image
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit ai Norvegiei Foto Instagram Casa Regală a Norvegiei
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
The meeting between David Livingstone and Henry Morton Stanl Wellcome V0018829 jpg
Henry Morton Stanley, povestea jurnalistului care l-a găsit pe David Livingstone în jungla Africii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 3 zodii care au șanse să câștige la LOTO sau să primească o sumă mare de bani, în acest weekend
image
Trei zodii intră într-o nouă eră a abundenței începând cu 5 februarie 2026. Au parte de oportunități neașteptate, iar viața li se schimbă radical

OK! Magazine

image
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală

Click! Pentru femei

image
Nu e influencer și nici nu-și dorește asta. Emma Stone spune de ce n-are nici măcar cont pe Instagram

Click! Sănătate

image
Modul în care găteşti puiul îţi poate îmbătrâni ficatul cu până la 20 de ani