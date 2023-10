Criză gravă de locuri în cimitire într-un mare oraș din România. Unde vor fi îngropați morții

90% din locurile din Cimitirul Municipal din Brașov sunt ocupate, adică 40.000. Municipalitatea nu are încă soluții, dar spune că în doi sau trei ani nu va mai fi niciun loc disponibil.

Viceprimarul Brașovului, Sebastian Rusu, spune că în aproximativ trei ani nu vom mai avea unde să ne îngropăm morții. Edilul a primit în urmă cu trei săptămâni între atribuții și gestionarea Cimitirului Municipal și spune că 90% dintre locurile de veci sunt deja ocupate.

„Cimitirul Municipal, la ora actuală are un grad de ocupare de aproximativ 90% și necesită câteva investiții în tot ceea ce înseamnă a-l aduce la standardele anului 2023. Am solicitat mai multe detalii de la șeful serviciului, pentru a încerca să înțeleg exact ce se-ntâmplă. Cimitirul are o suprafață de aproape 190.000 de metri pătrați aproximativ și avem aproximativ 40.000 de morminte”, a precizat Sebastian Rusu, viceprimarul Brașovului.

Edilul a mai precizat că i-a solicitat administratorului cimitirului și situația locurilor în care sunt înmormântate persoane de mai bine de 7 ani și mormântul nu a mai fost îngrijit de cel puțin doi ani.

Din acestea pot fi exhumate rămășițele umane și locurile atribuite altor persoane, însă nu a primit încă un răspuns. Cert este că aceasta ar fi doar o soluție de avarie, care ar amâna momentul în care nu vor mai fi locuri.

„Aștept încă informații pentru a-mi da seama cât timp mai putem să gestionăm acest cimitir – doi ani, trei ani, patru ani – depindem, din păcate, de conjunctură, cum au fost cei doi ani de pandemie, care au aglomerat cimitirul și sperăm să nu mai fie cazul. Sigur este că, dacă terenul de lângă nu ne va permite extinderea – pentru că vorbim și de o zonă de protecție, conform legii, de 50 de metri – atunci, clar va trebui să identificăm un teren nou, pentru a construi un cimitir nou al municipiului”, a mai arătat Sebastian Rusu.

Cartierul Stupini se confruntă cu aceeași situație, însă Sebastian Rusu spune că acolo s-a găsit un teren, chiar dacă acesta este la o distanță destul de mare de vechiul cimitir.