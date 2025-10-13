Cei doi bărbaţi găsiţi inconștienți duminică, în Brașov, s-au intoxicat cu metanol. Unul dintre ei a murit, celălalt este în spital

Cei doi bărbaţi găsiţi inconştienţi în localitatea Şercăiţa, judeţul Braşov, s-ar fi intoxicat după ce ar fi consumat împreună metanol, afirmă Poliţia, pe baza informaţiilor deţinute până în prezent.

Potrivit IPJ Braşov, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Voila fac cercetări în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraş, după ce, duminică, în jurul orei 17.20, au fost sesizaţi că doi bărbaţi s-ar afla într-o stare de inconştienţă, în incinta unui imobil din localitatea Şercăiţa, scrie News.

Echipa operativă, formată din poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Voila şi un specialist criminalist din cadrul Poliţiei Municipiului Făgăraş, s-a deplasat la adresa indicată, unde i-a identificat pe cei doi bărbaţi, de 43 şi 46 de ani.

”Din nefericire, pentru bărbatul de 43 de ani, în urma manevrelor medicale întreprinse la faţa locului de către personalul specializat, a fost declarat decesul, cealaltă persoană fiind transportată la o unitate medicală, unde, în prezent, se află internată. În ceea ce priveşte persoana decedată, în cursul acestei zile a fost efectuată necropsia, urmând a se stabili cauza care a dus la producerea decesului. Datele existente până în prezent conduc la probabilitatea ca cele două persoane să fi consumat împreună o substanţă, posibil metanol, care le-ar fi determinat apoi starea de intoxicaţie”, a arătat IPJ Braşov.

Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal deschis pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, pentru lămurirea tuturor aspectelor, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.

Autorităţile au intervenit, duminică seară, în localitatea Şercaia, judeţul Braşov, unde doi bărbaţi au fost găsiţi inconştienţi într-o curte. Unul a fost declarat decedat, al doilea fiind transportat la spital. Primele informaţii indicau o intoxicare, substanţa fiind necunoscută.