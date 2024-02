Bucată de drum căzută peste baia unei case din Brașov. Aceasta este situată chiar lângă locuința primarului Coliban

O bucată de parapet de pe strada Traian Moșoiu din Brașov a căzut pe baia unei locuințe. Este al doilea incident similar pe strada din apropierea casei primarului Allen Coliban.

O bucată de parapet de pe strada General Traian Moșoiu s-a desprins și a căzut pe baia unei locuințe aflate chiar sub drum. Din fericire, baia are un acoperiș din beton suficient de gros, încât încăperea nu a fost afectată, dar sperietura trasă de femeia în vârstă care se afla în casă și chiar de vecini a fost foarte mare.

„A fost o bubuitură destul de puternică și s-au speriat atât bunica, cât și vecina. A căzut o parte bună din balustradă și marginea care o susținea cu beton. A căzut în spatele casei și o bucată pe baia casei, dar nu au fost victime, este totul în regulă. Așteptăm acum organele competente să ne dea un verdict și să ne spună ce urmează. În momentul de față mai există trei bucăți din beton, dintre care una este sprijinită de un copac, iar două se sprijină doar pe o bucată de fier beton”, a spus femeia pe a cărei baie a căzut una dintre bucățile desprinse.

„Mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva? Da, domnule și am ieșit afară și am văzut că balustrada a căzut, cu bordura aia, atâta. Dar a căzut numai umplutura, că strada asta, în 1962, când am venit aici, era doar o cărare pe unde putea să meargă un vecin care avea o căruță cu cai. Abia ulterior au început să o lărgească: au turnat o placă de beton deasupra, iar umplutura de dedesubt a căzut acum. De-aici, ca să mai curgă, nu mai are ce, că acolo e stâncă”, a spus un pensionar care locuiește chiar deasupra porțiunii de drum căzute.

Alte două bucăți din umplutura de sub strada General Traian Moșoiu pot cădea în orice moment, potrivit celor care locuiesc în casa pe care a căzut prima bucată. Locul în care s-a desprins bucata de parapet se află la doar câteva zeci de metri de locuința primarului Allen Coliban.

Primarul Brașovului, Allen Coliban, a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență Brașov, care va lua o decizie în ceea ce privește punerea în siguranță a arterei. De asemenea, a fost blocat accesul pe stradă, cu ajutorul polițiștilor locali.

„După ce marți seara am securizat acel tronson de stradă care s-a prăbușit, miercuri dimineața primarul Allen Coliban a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență, care a dispus o serie de măsuri. Pe lângă punerea în siguranță a zonei, astăzi (joi, 8 februarie, n.n.) va veni un expert să evalueze situația și, după ce se vor realiza studiile geo și celelalte studii necesare consolidării drumului, vom face și consolidarea acestui tronson de drum”, a precizat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt al Primăriei Brașov.

Nu este primul incident de acest fel pe strada din cartierul brașovean Șchei. În anul 2017, pe aceeași stradă s-a mai prăbușit o porțiune a zidului de sprijin al drumului, în altă zonă decât cea afectată de incidentul de marți seara, situată la doar câteva zeci de metri.