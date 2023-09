Drum național restricționat de opt luni, de când s-a surpat în urma unei alunecări de teren VIDEO

Este vorba despre drumul național care leagă Râmnicu Vâlcea de Târgu Jiu. O alunecare de teren produsă în luna ianuarie menține și astăzi restricțiile pe DN67, în zona Horezu – Vâlcea.

Autoritățile au dat asigurări la scurt timp după producerea incidentului că problema va fi remediată în regim de urgență. Dar nici până astăzi în zonă nu au apărut muncitorii (VEZI VIDEO).

Stațiunea montană Horezu Vâlcea, din Oltenia de sub Munte, este străbătută de DN67, drum pe care mașinile sunt nevoite să circule de opt luni printr-o parcare în zona unde a avut loc surparea cauzată de alunecările de teren, traficul fiind restricționat pe o porțiune de aproximativ 30 de metri.

Orașul recunoscut drept „Capitala Ceramicii Populare Românești” are două obiective turistice incluse în patrimoniul mondial UNESCO - olăritul, străvechi meșteșug și Mănăstirea Horezu. Acestea, dar și alte atracții turistice din apropierea orașului Horezu, precum Parcul Național Buila – Vânturarița, Culele din Măldărești, unicul muzeu dedicat trovanților de la Costești, Mănăstirile Bistrița și Arnota, zona etnografică Vaideeni, ori stațiunea Vârful lui Roman – Horezu, de pe crestele Munților Căpățânii, determină ca an de an 100.000 de turiști din țară și din afară să viziteze zona.

În privința surpărilor, ar mai fi de menționat faptul că, de ani de zile, Vâlcea domină în topul național al alunecărilor de teren.

Din cauza unui deal, drumul care brăzdează Capitala ceramicii românești, nereparat

Toți șoferii care tranzitează zona recunosc că situația este anormală. Autoritățile județene ridică neputincioase din umeri și amintesc că drumul se află în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

Șeful administrației județene, Constantin Rădulescu, a menționat pentru Digi24 că situația încă e la stadiul de proiecte, studii, analize și promisiuni. Iar reprezentanții DRDP Craiova au recunoscut că problema principală în acest caz o reprezintă birocrația.

„Trebuie să respectăm niște legi și niște reguli. Este afectat nu numai corpul drumului, ci tot acel deal care are un plan de alunecare destul de mare. Iar noi trebuie să protejăm. Nu putem face o asfaltare ca peste un an sau în toamna asta, când reîncep ploile, să vină din nou dealul peste drum”, a explicat purtătorul de cuvânt al DRDP Craiova, Cristian Tudor.

Și prefectul județului Vâlcea, Mihai Oprea, consideră că ar trebui să se respecte niște termene.

Se va circula fără restricții abia la anul când DN67 va avea nou zid de protecție

Administratorul drumului dă acum asigurări că abia în primele luni ale anului viitor se va putea circula în zonă fără restricții, proiectul final așteptând semnătura primarului din Horezu, Nicolae Sărdărescu.

Potrivit acestuia, trebuie eliberat certificatul de urbanism, după ce în prealabil s-au făcut verificările necesare pentru a se stabili dacă solicitarea și actele sunt în regulă. Pe marginea drumului se va reface zidul de protecție menit să stopeze alunecarea, pe porțiunea celor 30 de metri în chestiune.